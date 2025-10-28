Kelemen Hunor, despre proiectul referitor la pensiile magistraţilor: Dacă nu închidem acest subiect, pierdem cu toţii

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că proiectul privind pensiile magistraţilor trebuie închis cât mai repede, el afirmând că, dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci actuala majoritate va dovedi că este ”impotentă”, pentru că nu este în stare să treacă o lege prin Parlament.

Întrebat, luni seară, la Digi24, despre proiectul privind pensiile magistraţilor, care se află în prezent într-un blocaj după decizia CCR, Kelemen Hunor a afirmat că acest subiect trebuie închis cât mai rapid.

”Dacă noi nu închidem acest subiect într-un fel, şi eu cred că trebuie să închidem după ce vom avea şi motivarea Curţii, că încă nu a apărut motivarea Curţii, dacă nu închidem, pierdem cu toţii. Fiindcă vom fi o coaliţie, un guvern, o majoritate impotentă, care nu este în stare să facă o lege, să treacă o lege prin Parlament. Şi oamenii sunt extrem de nervoşi. Dacă există un subiect în acest moment, în spatele căruia există o majoritate în societate, este subiectul pensionării magistraţilor”, a declarat Kelemen Hunor.

El a precizat că nimeni nu are nimic cu judecătorii sau cu procurorii, dar că percepţia în societate este pe bună dreptate aşa cum o ştie toată lumea.

Întrebat dacă PSD s-a transformat în avocatul magistraţilor, Kelemen Hunor a precizat că îi este greu să se pronunţe.

”În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliţiei şi după aceea a fost pe agenda Guvernului şi a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creşterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia şi perioada de tranziţie de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuţie să fie de 15 ani, dar guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani. Şi la consultările cu magistraţii a fost tot 10 ani. În Parlament nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziţie. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională”, a adăugat Kelemen Hunor.

Curtea Constituţională a admis, în 20 octombrie, obiecţia de neconstituţionalitate a ICCJ faţă de Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, prin care era limitat nivelul pensiilor magistraţilor şi creştea vârsta de pensionare a acestora, a anunţat instituţia.

Judecătorii Curţii Constituţionale au motivat, luni seară, decizia de admitere, în integralitate, a obiecţiei privind pensiile de serviciu prin ”lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia”.

După decizie, premierul Ilie Bolojan a anunţat că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie, remarcând că CCR nu a respins pe fond proiectul, aşa că Guvernul poate relua demersul, cu respectarea standardului procedural pentru primirea avizului CSM.

USR a transmis că dacă legea este respinsă pe procedură, procedura va fi reluată, iar dacă este respinsă pe fond, va propune un referendum pentru modificarea Constituţiei.

Grideanu a declarat atunci că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii.

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei. El a precizat că, pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă, ”oricât de mult s-ar speria dreapta radicală”. El a apreciat că soluţia este consensul cu CSM, cu Înalta Curte, cu magistraţii, precizând că nu va fi dialog atunci când cineva, oricine ar fi el, ar spune ”Asta este propunerea şi la revedere!”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi seară că proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor este unul ”de fond” şi nu unul ”care mimează corecţiile”.

”Negociez orice, am participat la toate negocierile posibile, dar nu pot să trădez această societate, nu pot să-mi bat joc de omul ăla care merge de dimineaţă până seara la lucru, în sectorul public sau în sectorul privat”, arată el.

Bolojan susţine că este prima dată când Curtea Constituţională impune un anumit termen la care Guvernul, care cere avizul, trebuie să aştepte până Consiliul Superior al Magistraturii dă sau nu un aviz privind un proiect de act normativ. Bolojan subliniază că avizul CSM este unul de ”tip formal care nu are niciun efect asupra constituţionalităţii, asupra conţinutului”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că nu consideră necesar un referendum referitor la pensiile magistraţilor, propunere care a provocat dispute în coaliţie.

”Eu cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere şi în momentul în care există opinii foarte bine conturate şi opuse pe un subiect. Pe subiectul pensiilor magistraţilor nu există această dezbatere în societate, adică suntem cu toţii de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul, pentru că încurajezi oamenii să iasă la pensie când pot să mai muncească pentru societate”, a spus şeful statului.