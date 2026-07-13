Kelemen Hunor: O majoritate confortabilă nu se poate găsi; am propus un Guvern de ‘armistițiu’

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat luni că a propus, la consultările de la Cotroceni, un Guvern de ‘armistițiu’, fiindcă o majoritate ‘confortabilă’ nu se poate găsi.

‘A fost o atmosferă zen, ca să zic așa. Am discutat în prima parte proiectele de lege care trebuie aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE, și apoi am discutat politic și toată lumea a fost foarte argumentată și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul cunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, e clar’, a declarat liderul UDMR, la Digi24 TV.

El a precizat că a propus în cadrul discuțiilor să se acționeze etapizat.

‘Trebuie să ne gândim la Guverne minoritare succesive, eventual – asta am propus eu să mergem etapizat – și prima variantă, în prima perioadă, să încercăm un Guvern de ‘armistițiu’, că nu folosim acest termen de război militar în sensul adevărat al cuvântului, ci îl transpunem în politică. I-ar ajuta pe colegii din PNL și USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vizavi de PSD. (…) Asta ar veni în ajutorul PNL, USR și PSD să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu reușim să închidem PNRR și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, se pot întoarce la competiție politică (…) și se poate merge cu Guverne minoritare. Eventual, în ultimul an, în 2028, cu un Guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm, astăzi, nu vom găsi o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028, trebuie să înțelegem acest lucru. (…) Nu am vorbit de premier’, a explicat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, un Guvern de ‘armistițiu’ ar fi o soluție până va fi aprobat bugetul. Președintele nu a comentat, fiindcă e posibil să fie bună și pentru el o astfel de variantă, a completat liderul UDMR.