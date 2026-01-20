Kelemen Hunor spune că UDMR, PSD și USR nu știu despre comitetul privind reforma în justiție

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seara că nu știe despre un comitet pentru reforma în justiție, în aceeași situație fiind și liderii PSD și USR.

Întrebat la Euronews România dacă există un calendar privind comitetul de la nivelul Guvernului pentru discutarea unor reforme în justiție, respectiv a legilor justiției, liderul UDMR a răspuns: ‘Nu. Deci ăsta a fost un subiect la ședința coaliției, unde am aflat că nici cei de la USR, nici colegii din PSD, nici noi nu știm nimic de acest comitet. Nu am trimis om, nu am fost invitați, nu știm, nu am văzut ce au lucrat, nu știm nicio agendă’.

Potrivit liderului UDMR, a existat ‘un reproș’ în acest sens.

‘Și a fost un reproș. (…) A fost într-adevăr un reproș din partea PSD, din partea USR, a zis și Dominic Fritz că el nu știe, că el nu a fost informat. Nici eu n-am aflat nimic, doar ce a apărut în presă. Deci nu pot să vă dau un alt răspuns decât ceea ce e adevărul: habar n-am! N-am văzut niciun material. Nu am discutat nicio agendă. (…) Până când nu văd eu ceva asumat din partea acestui comitet, ceva pus pe masa coaliției, sincer n-am ce să vă spun despre acest subiect, dincolo de dezbaterile – sigur, sunt unele cu care sunt de acord, prescripția trebuie rezolvată, că nu se poate așa cum e astăzi, sunt alte chestiuni despre care eu cred că în 2021 – 2022 mai ales s-a discutat enorm de mult, cu o consultare foarte largă, sute de ore. Chiar astăzi am văzut înregistrarea din Parlament când a fost dezbaterea în prezența șefilor parchetelor de atunci, care au zis că totul e ok, sunt de acord cu acele modificări pe legile de funcționare a justiției’, a precizat Kelemen Hunor.

Pe 23 decembrie 2025, Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut prima întrunire, la Palatul Victoria.

‘Obiectivul asumat de Comitet este stabilirea unor soluții normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigații jurnalistice și petiții asumate de magistrați. Printre cele mai frecvent invocate teme s-au aflat procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, promovarea în cadrul profesiei, procedurile de delegare și detașare a magistraților, modul de modificare a componenței completurilor de judecată, precum și competența privind cercetarea faptelor de corupție în interiorul sistemului judiciar’, se preciza la acea vreme într-un comunicat al Guvernului.