Kelemen Hunor: UDMR va vota guvernul Niculescu, indiferent dacă este tehnocrat sau în jurul PSD

UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului premierul desemnat Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD

‘Citesc în fiecare zi câte o apreciere de la diverși analiști politici care spun ca rezolvarea blocajului politic depinde de UDMR! Că la noi ar fi cheia. Nimic mai neadevărat. De 36 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România de fiecare dată a fost parte a soluției și nu a problemei, dar niciodată nu a fost singura formațiune care avea cheia deblocării unor crize politice și nu dădea majorități. Azi, după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părțile, am negociat mai multe soluții posibile și am căutat compromisul cel mai bun pentru țara noastră, oferim soluția’, a scris pe Facebook Kelemen Hunor.

El a anunțat că UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

‘Vom vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. În același timp, suntem pregătiți să semnăm și un acord de susținere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor și alte proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordarea ajutorului celor nevoiași, dacă premierul va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective’, a transmis liderul UDMR.