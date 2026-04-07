Kremlinul spune că lumea stă la coadă pentru a cumpăra energie rusească

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că există un număr mare de cereri pentru energie rusească din diverse locuri, pe fondul unei grave crize energetice globale care zguduie fundamentele piețelor de petrol și gaze, transmite Reuters.

Războiul SUA și Israelului împotriva Iranului a declanșat o criză energetică pentru economia mondială, blocând un volum mare de petrol în Golful Persic, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Criza vine exact în momentul în care consumatorii europeni încercau să pună capăt dependenței lor de energia rusească, în ideea de a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei, în timp ce Rusia însăși pare să-și reducă producția în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii sale petroliere.

‘Acum, că lumea a pornit cu încredere pe calea unei crize economice și energetice destul de serioase, care se agravează de la o zi la alta, piața și condițiile de piață în domeniul energiei și al resurselor energetice s-au schimbat complet. Există un număr imens de cereri pentru achiziționarea resurselor noastre energetice din surse alternative. Negociem în așa fel încât această situație să servească intereselor noastre’, a declarat Dmitri Peskov.

Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, după Arabia Saudită, produce aproximativ 10 milioane de barili de țiței pe zi și aproximativ jumătate din această cantitate este exportată. De asemenea, Rusia deține cele mai mari rezerve de gaze naturale din lume. Cu toate acestea, în practică, țara ar putea fi nevoită să-și reducă producția de petrol, deoarece atacurile ucrainene asupra porturilor, conductelor și rafinăriilor rusești au redus capacitatea de export a țării cu un milion de barili pe zi, sau o cincime din capacitatea totală, a relatat Reuters săptămâna trecută.

Mai multe țări asiatice, inclusiv Vietnam, Thailanda, Filipine, Indonezia și Sri Lanka, se aliniază pentru a cumpăra petrol rusesc, deoarece războiul din Iran le blochează aprovizionarea, crescând posibilitatea ca oferta să fie depășită de cerere, a relatat Reuters, luna trecută. O dovadă a intensificării cererii este că țițeiul rusesc Urals s-a tranzacționat, luna trecută, la o primă de cinci până la opt dolari pe baril față de Brent. De obicei, țițeiul Urals se tranzacționează la un preț mai mic decât petrolul Brent.

Pe lângă petrol, Rusia livrează spre Est și gaze lichefiate. Proiectul Yamal LNG, controlat de Novatek, cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Rusia, a trimis prima sa livrare către China în luna noiembrie 2025, cu câteva săptămâni înainte de punerea în practică a interdicției europene privind importurile de gaze lichefiate rusești.

Proiectul, situat în Peninsula Yamal din Arctica, a exportat anterior în mare parte gazele sale lichefiate către Europa.

Luna trecut, Vladimir Putin a declarat că Rusia ar putea reorienta livrările de gaze dinspre Europa spre alte părți, având în vedere decizia Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești prin conducte la sfârșitul anului 2027 și noile contracte pe termen scurt de gaze lichefiate rusesc, începând cu 25 aprilie, anul acesta.