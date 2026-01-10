LAPAR cere recunoașterea agriculturii ca sector strategic de interes național

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a solicitat, vineri, recunoașterea agriculturii ca sector strategic de interes național, fundamentarea deciziilor publice pe studii de impact economico-social și inițierea unui dialog instituțional structurat între Guvern și organizațiile profesionale reprezentative ale fermierilor.

‘2026 trebuie să-l privim cu responsabilitate, dar și cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, de stabilitate legislativă, de finanțare predictibilă și de o viziune națională care să pună agricultura în centrul dezvoltării României’, se arată într-un comunicat al organizației transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, LAPAR susține în continuare: tratamentul echitabil al fermierilor români în cadrul politicilor europene; recunoașterea rolului strategic al agriculturii în economie și securitate alimentară; investițiile în producție, procesare și depozitare, pentru a adăuga valoare în România; dialogul real cu autoritățile, bazat pe date, studii de impact și soluții aplicabile.

‘La început de an, agricultura României rămâne, ca de fiecare dată, coloana vertebrală a economiei naționale și a stabilității sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice, instabilitate geopolitică și politici europene adesea insuficient adaptate realităților din teren. 2025 a fost unul al rezistenței și al responsabilității. Fermierii români au continuat să producă hrană pentru populație, să mențină viața economică a satului românesc și să susțină securitatea alimentară a României și a Uniunii Europene, chiar și atunci când costurile au crescut, iar predictibilitatea a scăzut’, se mai scrie în comunicat.

LAPAR consideră că agricultura nu este doar un sector economic, ci ‘este un bun strategic național, o expresie a suveranității, a muncii și a continuității acestei țări’.