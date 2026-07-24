Bolojan: Săptămâna viitoare se va relua accesarea bazei de date a ANCPI

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), blocată în urma unui atac cibernetic, ar putea fi reluată în cursul săptămânii viitoare. El a precizat că transferul în cloud-ul guvernamental este aproape finalizat, iar vineri va fi efectuată o evaluare a securității noii infrastructuri.

Totodată, premierul a dat asigurări că, potrivit informațiilor disponibile până în prezent, datele privind proprietățile nu au fost compromise.

‘În ceea ce privește un alt subiect de actualitate, atacul cibernetic care a blocat baza de date a Agenției Naționale de Cadastru, în momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar Centrul Național Cyberint va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate. Din planul de activități care a fost convenit între instituțiile care intervin și Agenția Națională de Cadastru, estimarea este că, în cursul săptămânii viitoare, se va relua activitatea Agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date’, a spus Bolojan.

Premierul interimar a arătat că activitatea Agenției este blocată de o săptămână, iar până marțea viitoare perioada de nefuncționare va ajunge la două săptămâni.

‘Într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, am considerat că, printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucrul și sâmbăta, pot fi recuperate zilele în care baza de date nu a fost funcțională. Având în vedere durata care s-a lungit, consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri, pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate, deci, cei care au semnat aceste antecontracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea cel puțin cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare și asta vor stabili colegii care sunt în Parlament’, a explicat Bolojan.

El a mai arătat că ceea ce s-a întâmplat la Agenția de Cadastru reprezintă ‘o lecție pentru toți cei care sunt implicați în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecție, de a evita fărâmițarea între instituții, de a avea oameni competenți în aceste zone și de a folosi cele mai bune protecții și de a actualiza în permanență aplicațiile folosite’.

‘Și astăzi a avut loc o ședință a Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, cu peste 120 de autorități implicate, în care li s-a pus în vedere cât se poate de clar că respectarea standardelor este obligatorie și monitorizarea respectării acestora va fi făcută strict în perioada următoare, în așa fel încât să limităm atacurile care pot veni și care ne pot afecta funcționarea instituțiilor publice sau bazele de date’, a mai spus Bolojan.