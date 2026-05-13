Lufthansa vrea să preia integral operatorul aerian italian ITA Airways

Lufthansa intenționează să achiziționeze cât mai curând posibil o participație majoritară în operatorul aerian italian ITA Airways, a anunțat directorul general al grupului german, Carsten Spohr, transmite DPA.

Anunțul a fost făcut la Adunarea Generală a Companiei (AGM), unde acționarii s-au întâlnit față în față, pentru prima dată din 2019, urmând să celebreze apoi a 100-a aniversare a înființării Lufthansa.

Spohr a declarat că participația Lufthansa în ITA ar urma să crească de la 41% la 90% în iunie, când sunt exercitate opțiunile pe acțiuni, deși finalizarea tranzacției nu este așteptată până în primul trimestru din 2027, în funcție de obținerea aprobărilor autorităților de reglementare.

Prețul de achiziție pentru a doua tranșă este fixat la 325 milioane de euro. În plus, Lufthansa intenționează să achiziționeze și restul participației de 10%, începând din

2028.

ITA, succesorul Alitalia, este al patra fostă companie aeriană de stat achiziționată de Lufthansa, după cele din Austria, Elveția și Belgia.

Dacă rămâne doar o companie națională cu doar o piață internă, Lufthansa nu va fi competitivă pe plan global, a explicat Spohr. În prezent, doar aproximativ 20%

din cifra de afaceri a grupului este generată în Germania.

Următoarea țintă de preluare este operatorul aerian portughez TAP, unde Lufthansa concurează cu Air France/KLM.

Spohr a explicat că ITA are cea mai modernă flotă de avioane din cadrul grupului. Din cele 106 aeronave, cu o vechime medie de 6,5 ani, aproximativ 70% îndeplinesc cele mai recente standarde, inclusiv în privința consumului de kerosen și a emisiilor de CO2.

Pierderile Lufthansa s-au atenuat, în primul trimestru din 2026, iar operatorul aerian german a confirmat previziunile pentru acest an, în pofida perturbările provocate de greve și de conflictul din Orientul Mijlociu.

În primele trei luni din acest an, veniturile au crescut în ritm anual cu 8%, la 8,75 miliarde de euro (10,3 miliarde de dolari), în timp ce pierderile operaționale s-au redus cu 15%, la 612 milioane de euro, depășind așteptările analiștilor.

Pierderile nete au scăzut cu un sfert, la 665 milioane de euro, chiar dacă operatorul aerian s-a confruntat cu greve, ceea ce a dus la anulări de zboruri în Germania.

Pe fondul majorării cotațiilor la țiței, ca efect al conflictului din Orientul Mijlociu, costurile Lufthansa cu kerosenul pe ansamblul acestui an ar urma să crească cu 1,7 miliarde de euro, la 8,9 miliarde de euro.

Programul de zboruri al companiei ar urma să crească cu până la 2%, în loc de 4% cum era planificat inițial.

Operatorul aerian german a estimat că, anul acesta, profitul înainte de dobânzi și taxe (EBIT) ar urma să-l depășească cu cel puțin 10% pe cel de anul trecut, de 1,96 miliarde de euro.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și, pe lângă Lufthansa, deține și companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.