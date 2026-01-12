Livrările de avioane Boeing ating cel mai ridicat nivel din ultimii şapte ani, iar ritmul urmează să crească

Boeing urmează să raporteze în această săptămână că a livrat anul trecut cel mai mare număr de avioane din 2018 încoace, după stabilizarea producţiei, cel mai clar semn de redresare de până acum, după ani marcaţi de crize de siguranţă şi probleme majore de calitate, relatează CNBC.

Următorul pas este accelerarea producţiei.

”Este un drum lung de revenire după o cultură, să spunem, profund disfuncţională, dar progresele sunt semnificative”, a declarat Richard Aboulafia, director general al firmei de consultanţă AeroDynamic Advisory.

Boeing a fost nevoită să reducă drastic producţia în ultimii ani, după cele două accidente mortale ale avionului 737 Max din 2018 şi 2019 şi după incidentul din ianuarie 2024, când un panou de uşă s-a desprins în timpul zborului.

Pandemia de Covid-19 a agravat situaţia, afectând lanţurile de aprovizionare atât la Boeing, cât şi la principalul său rival, Airbus, şi ducând la pierderea forţei de muncă experimentate, chiar şi după depăşirea fazei critice a crizei sanitare.

Actuala conducere, inclusiv CEO-ul Kelly Ortberg, un veteran al industriei aerospaţiale care a revenit din pensie pentru a prelua conducerea companiei la câteva luni după incidentul din aer, pregăteşte creşterea producţiei în 2026 pentru cele mai importante modele: 737 Max şi avionul de cursă lungă 787 Dreamliner.

Această accelerare ar putea readuce compania pe profit, aşa cum anticipează analiştii pentru acest an, după o perioadă de şapte ani în care Boeing nu a reuşit să înregistreze câştiguri anuale, fiind concentrată pe gestionarea crizelor şi pe relaţia tensionată cu companiile aeriene afectate de întârzieri.

O schimbare de ton din partea autorităţilor

Redresarea a fost însoţită de o relaţie mai stabilă cu autorităţile de reglementare. Într-un semn de încredere sporită, Federal Aviation Administration a anunţat în septembrie că Boeing poate emite singură certificatele de navigabilitate pentru unele avioane 737 şi 787, înainte de livrarea către clienţi, după ani de restricţii stricte.

Divizia de aviaţie comercială este cea mai mare a grupului, reprezentând aproximativ 46% din vânzările Boeing în primele nouă luni ale anului trecut, restul provenind din activităţile de apărare şi servicii. Ultimul an complet profitabil al companiei a fost 2018.

Investitorii par tot mai încrezători în redresare. Acţiunile Boeing au crescut cu 36% în ultimele 12 luni, depăşind avansul de aproape 20% al indicelui S&P 500.

”Boeing este clar într-o poziţie mai bună şi mult mai stabilă”, a declarat Bob Jordan, CEO al companiei aeriene Southwest Airlines, într-un interviu acordat în decembrie.

Producţia, în centrul redresării

Relansarea recentă a Boeing a avut loc în mare parte pe liniile de asamblare. Sub conducerea lui Ortberg, compania a redus semnificativ aşa-numita ”muncă relocată”, adică realizarea operaţiunilor de asamblare în afara ordinii normale, pentru a evita erori costisitoare. Au fost introduse şi programe suplimentare de instruire.

În iunie, National Transportation Safety Board a indicat că instruirea insuficientă şi lipsa supravegherii manageriale s-au numărat printre cauzele problemelor identificate în ancheta privind incidentul din ianuarie 2024.

La 8 decembrie, Boeing a finalizat şi achiziţia producătorului de fuselaje Spirit AeroSystems, companie desprinsă din Boeing în urmă cu două decenii, ceea ce îi oferă acum un control mai direct asupra unui furnizor esenţial.

Livrări în creştere

În primele 11 luni ale anului trecut, Boeing a livrat 537 de aeronave. Datele pentru luna decembrie urmează să fie publicate marţi, însă estimările Jefferies indică aproximativ 61 de avioane comerciale livrate doar în ultima lună, dintre care 44 au fost din gama 737 Max, cel mai bine vândut model al companiei.

Boeing îşi va prezenta oficial planurile de producţie pentru 2026 la finalul acestei luni, odată cu publicarea rezultatelor financiare trimestriale, programată pentru 27 ianuarie.

Boeing a livrat 348 de aeronave în 2024 şi 528 în 2023. Chiar şi aşa, totalul de anul trecut rămâne mult sub nivelul din 2018, când compania a predat 806 avioane.

În luna octombrie, Federal Aviation Administration a majorat plafonul de producţie pentru modelul 737 Max al Boeing, de la 38 la 42 de aeronave pe lună. Decizia a venit după ce autoritatea a impus o aprobare specială în urma incidentului cu panoul de uşă desprins în zbor.

Directorul financiar Jay Malavé a declarat la o conferinţă organizată de UBS pe 2 decembrie că se aşteaptă ca Boeing să atingă acest ritm de producţie la începutul anului 2026. La rândul său, CEO-ul Kelly Ortberg le-a spus investitorilor în octombrie că sunt luate în calcul şi alte creşteri ale ritmului de producţie, în etape de câte cinci avioane.