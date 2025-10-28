Lukoil anunţă că îşi vinde activele din străinătate, după sancţiunile impuse de SUA şi Marea Britanie

Compania petrolieră Lukoil a anunţat luni că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor impuse recent, se arată într-un comunicat al companiei, citat de agenţia rusă de stat TASS.

„Lukoil anunţă că, în legătură cu introducerea de către o serie de state a unor măsuri restrictive împotriva companiei şi a filialelor sale, compania îşi anunţă intenţia de a-şi vinde activele internaţionale. A început examinarea cererilor potenţialilor cumpărători”, se arată în comunicat.

Vânzarea activelor se realizează în conformitate cu licenţa OFAC pentru încetarea activităţii.

Dacă va fi necesar, compania intenţionează să solicite prelungirea termenului de valabilitate al licenţei pentru a asigura funcţionarea fără întreruperi a activelor sale internaţionale, a menţionat compania.

Compania rusă nu a identificat activele specifice ce urmează să fie vândute.

SANCŢIUNI

Săptămâna trecută, Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestor companii, într-un nou pachet de sancţiuni americane. Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil în Statele Unite, precum şi interzicerea tuturor companiilor americane de a face afaceri cu cele două companii.

La 15 octombrie, Marea Britanie a pus la rândul său pe lista sa de sancţiuni Lukoil şi Rosneft, precum şi 44 de petroliere ale aşa-numitei flote fantomă, constând în principal din nave vechi cu proprietari necunoscuţi.

Demersurile vin ca o nouă încercare de a înăspri sancţiunile energetice şi de a reduce veniturile Kremlinului.

Cele două companii, care reprezintă 55% din producţia de petrol a Rusiei, au fost, de asemenea, incluse pe lista SDN a entităţilor sancţionate, un registru urmărit de multe ţări şi temut în lumea afacerilor, notează AFP.

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a spus că aceste măsuri împotriva sectorului petrolier rus sunt „serioase”, dar că nu vor avea un „impact semnificativ” asupra economiei ţării sale, pledând în acelaşi timp pentru continuarea „dialogului”.

Preşedintele Donald Trump a refuzat mult timp să ia astfel de măsuri, dar săptămâna trecută a considerat că discuţiile sale cu omologul său rus nu duc „nicăieri”.

Washingtonul a acordat o lună companiilor care lucrează cu grupurile ruse să-şi întrerupe legăturile, sub sancţiunea unor sancţiuni secundare care le-ar interzice accesul la bănci, comercianţi, expeditori şi asigurători americani, ceea ce constituie coloana vertebrală a pieţei materiilor prime.

LUKOIL ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN LUME

Lukoil este prezentă de peste 25 de ani în România, unde are 320 de staţii de distribuţie carburanţi, potrivit site-ului în limba română al companiei. „LUKOIL Romania SRL este subsidiară a companiei petroliere LUKOIL – primul investitor strategic din industria petrolieră românească. Înfiinţată în anul 1998 LUKOIL România S.R.L. este în prezent unul dintre cei mai importanţi jucători ai pieţei petroliere româneşti”, se descrie compania din România.

Lukoil controlează şi rafinăria Petrotel de la Ploieşti.

Lukoil, cu sediul la Moscova, reprezintă aproximativ 2% din producţia globală. Numele său provine de la trei oraşe petroliere din regiunea tradiţională de explorare a Lukoil din Siberia de Vest: Langhepas, Urai şi Kogalim, notează Reuters.

Cel mai mare activ străin al său este câmpul petrolifer West Qurna 2 din Irak, unul dintre cele mai mari din lume, în care deţine o participaţie de 75%. Producţia câmpului petrolifer a depăşit 480.000 de barili pe zi în aprilie, a relatat agenţia de ştiri rusă Interfax.

Compania deţine şi rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, cea mai mare din Balcani.

Lukoil furnizează petrol Ungariei şi Slovaciei, precum şi rafinăriei STAR din Turcia, deţinută de SOCAR din Azerbaidjan, care depinde în mare măsură de ţiţeiul rusesc.

Compania deţine, de asemenea, participaţii în terminale petroliere, precum şi în lanţuri de distribuţie a combustibililor în Europa şi are diverse proiecte în Asia Centrală, inclusiv în Kazahstan, precum şi în Africa şi America Latină.