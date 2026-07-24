MAE: România a aderat la Tratatul de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est

România a aderat, vineri, la Tratatul de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est, după demersurile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe pe lângă statele membre ale ASEAN în ultimii doi ani.

Potrivit MAE, ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a semnat Instrumentul de Aderare la acest tratat.

‘Ceremonia de semnare a avut loc la Manila, în Republica Filipine, fiind parte a evenimentelor de marcare a celei de-a 50-a aniversări a Tratatului de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est, organizate de Președinția filipineză a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)’, informează un comunicat al MAE transmis, vineri, AGERPRES.

Semnarea Instrumentului de Aderare la tratat a reconfirmat angajamentul României pentru aprofundarea cooperării cu ASEAN și statele sale membre, inclusiv prin stabilirea în următorii ani a unui Parteneriat de Dialog Sectorial în domeniile educației superioare, competențelor digitale, securității cibernetice, cercetării și inovării, a precizat sursa citată.

‘Tratatul de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est, adoptat la 24 februarie 1976 de membrii fondatori ai ASEAN, a pus bazele păcii, prieteniei și cooperării în regiunea Asiei de Sud-Est. Prin principiile promovate precum respectul reciproc pentru suveranitatea și integritatea teritorială, soluționarea pașnică a diferendelor și renunțarea la amenințarea sau utilizarea forței, Tratatul a devenit un reper al stabilității și încrederii regionale’, a subliniat MAE.

Conform ministerului, relevanța tratatului se reflectă și în creșterea numărului de părți semnatare, de la cinci state ASEAN în 1976, la 64 în prezent, respectiv 63 de state de pe toate continentele și Uniunea Europeană.

Alături de România, au mai aderat la tratat, în același context, Lituania, Polonia și Suedia.

Fondată în 1967, ASEAN reunește 11 state (Filipine, Indonezia, Thailanda, Malaysia, Singapore, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodgia, Timorul de Est) care totalizează o populație de aproximativ 690 de milioane de locuitori, cu un PIB cumulat de peste 3.000 miliarde USD.

UE a stabilit relații la nivel politic cu ASEAN, iar în 2020 a fost semnat Parteneriatul Strategic UE – ASEAN, ambele părți având ambiția de a ridica relațiile bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic Cuprinzător.