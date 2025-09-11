Marea Britanie vrea să renunțe la limita impusă plăților contactless cu cardul

Plățile contactless cu cardul în Marea Britanie ar putea depăși limita de 100 de lire sterline (135,35 dolari), conform noilor propuneri prezentate miercuri de autoritatea de reglementare a pieței, transmite Reuters.
Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a explicat că propunerea oferă furnizorilor de carduri flexibilitatea de a decide limita adecvată pentru ei și pentru clienții lor, apreciind că oamenii ar avea de câștigat de pe urma unor plăți mai convenabile.
Consultarea, care se va desfășura până în 15 octombrie, este una din cele 50 de măsuri prezentate de FCA într-o scrisoare adresată premierului în ianuarie, pentru a susține creșterea economiei și a prioritiza soluțiile digitale.
Mulți furnizori de carduri permit deja clienților să ajusteze limita plăților contactless personale cu cardul sau să dezactiveze complet funcționalitatea contactless a cardului lor, pe fondul controlului ridicat al fraudelor, a precizat FCA.
”Deși nu ne așteptăm să vedem în curând modificări ale limitei de către firme, ele vor avea flexibilitatea de a face plățile mai convenabile pentru clienți. Oamenii sunt protejați, chiar și în cazul plăților contactless, firmele vor returna clienților banii dacă este fraudulos folosit cardul”, a afirmat David Geale, director responsabil cu plățile și finanțele digitale în cadrul FCA.