Mastercard și Autoritatea pentru Digitalizarea României colaborează pentru diversificarea platformei Ghiseul.ro

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) cooperează cu Mastercard pentru extinderea și diversificarea utilizării platformei Ghiseul.ro, cu scopul de a accelera digitalizarea serviciilor publice din România.

Potrivit unui comunicat de presă al emitentului de carduri, transmis luni AGERPRES, platforma va beneficia de o serie de recomandări personalizate dezvoltate de Mastercard, bazate pe date tranzacționale anonimizate și agregate și cercetare de piață, menite să îmbunătățească experiența utilizatorilor și să crească gradul de adopție la nivel național.

”Platforma Ghiseul.ro reprezintă un exemplu elocvent de transformare digitală cu impact real și imediat. În prezent, oferim posibilitatea de a plăti peste 500 de taxe și servicii publice într-un mod simplu, rapid și sigur, inclusiv prin intermediul aplicației mobile, fără comision. Acum, colaborarea cu Mastercard ne-a permis să înțelegem mai profund nevoile cetățenilor și să definim direcții strategice pentru dezvoltarea platformei Ghiseul.ro. Folosind date și analize avansate, putem construi o platformă mai intuitivă, mai accesibilă și mai aproape de nevoile reale ale utilizatorilor, accelerând astfel transformarea digitală a serviciilor publice. Acesta este mai mult decât un obiectiv administrativ – este un angajament față de cetățeni”, a declarat Alexandra-Maria Chivu, vicepreședintă ADR, citată în comunicat.

Colaborarea dintre Mastercard și ADR a dus la definirea unor direcții strategice clare pentru viitorul Ghiseul.ro, respectiv: creșterea notorietății, extinderea funcționalităților, îmbunătățirea experienței digitale și centralizarea serviciilor într-un punct unic de acces.

În paralel, proiectul vizează stimularea adoptării în rândul persoanelor juridice, care, deși cunosc platforma (89% notorietate), o utilizează într-o pondere mult mai redusă (47%). Printre cauzele identificate se numără percepția că platforma este destinată exclusiv persoanelor fizice și lipsa unor funcționalități adaptate nevoilor companiilor. În același timp, nivelul ridicat de satisfacție al utilizatorilor actuali este confirmat de faptul că 99% dintre aceștia intenționează să continue folosirea platformei, odată ce au intrat în ecosistem.

”Acest proiect este un exemplu concret al modului în care datele și tehnologia pot fi folosite în beneficiul cetățenilor. Pentru Mastercard, implicarea în digitalizarea serviciilor publice este o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu consecvență. Suntem parteneri ai platformei Ghișeul.ro încă din 2011, iar în 2023 am susținut dezvoltarea aplicației mobile. Astăzi, este firesc să construim mai departe, aplicând expertiza noastră pentru a susține o transformare digitală autentică, ghidată de nevoi reale. Suntem mândri să contribuim la conturarea unei administrații publice moderne, centrate pe experiența utilizatorului și accesibilitate”, a afirmat Cosmin Vladimirescu, general manager la Mastercard România & Croația, citat în comunicat.

În ceea ce privește acest parteneriat, Mastercard a contribuit cu expertiză analitică avansată, date tranzacționale anonimizate și agregate proprii și o cercetare complexă, cantitativă și calitativă, pentru a identifica barierele, motivațiile și așteptările utilizatorilor platformei. Astfel, în baza acestor date, au fost formulate recomandări concrete pentru atragerea de noi utilizatori, diversificarea serviciilor oferite și dezvoltarea unor strategii de comunicare personalizate pentru segmentele-cheie de utilizatori precum familii, profesioniști, expați și IMM-uri.

”Analiza a fost construită pornind de la modele internaționale de succes, precum cele implementate de guvernele din Danemarca, Estonia și Singapore, recunoscute la nivel global pentru eficiența și accesibilitatea serviciilor publice digitale. Prin comparație, România ocupă locul 47 din 67 de economii analizate la nivel global în clasamentul IMD World Digital Competitiveness 2024, ceea ce evidențiază nevoia de accelerare a transformării digitale în sectorul public. Una dintre principalele concluzii ale cercetării este că utilizatorii apreciază eficiența platformei și posibilitatea de a evita cozile și interacțiunile fizice cu ghișeele. Printre cele mai utilizate funcționalități se numără plata impozitelor pentru locuințe, terenuri și vehicule, însă există un interes în creștere pentru extinderea portofoliului de servicii către domenii precum parcări, utilități, transport public și programări online”, se menționează în comunicatul de presă.

Conform datelor oficiale, la începutul lunii august 2025, platforma Ghiseul.ro înregistra 2,68 milioane de utilizatori activi, care au realizat peste 3,8 milioane de tranzacții, în valoare totală de 4,9 miliarde de lei.