Meta lansează primele modele de AI după eşecul cu Llama

La nouă luni de când a înfiinţat noul Superintelligence Labs, Meta lansează primul produs al acestuia, seria de modele de inteligenţă artificială Muse Spark.

Modelele Muse Spark sunt multimodale, putând să lucreze cu imagini şi text, dar pot să ruleze şi sub-agenţi AI, care ar trebui să îndeplinească sarcinile mai rapid şi mai bine.

La fel ca restul modelelor de inteligenţă artificială, creaţia celor de Meta va avea un mod Instant şi un mod Thinking – primul va răspunde mai repede, iar al doilea ar trebui să dea răspunsuri mai bine gândite.

Conform companiei, Thinking poate răspunde întrebărilor complexe despre ştiinţă, matematică şi sănătate. În ciuda controverselor privind competenţa AI-ului pe zona de sănătate, Meta subliniază faptul că noile sale modele pot oferi răspunsuri foarte detaliate, care includ imagini şi grafice.

La fel ca Google, Meta va integra noile modele în produsele companiei, de la Facebook, la WhatsApp, pentru ca acestea să ajungă cât mai rapid la dispoziţia utilizatorilor.

Pe lângă aplicaţiile şi reţelele sociale deţinute de Meta, noile modele vor fi implementate şi pe ochelarii inteligenţi vânduţi de companie.

Muse Spark va concura cu ChatGPT, Gemini şi restul marilor modele de inteligenţă artificială, dar Meta păstrează o tăcere suspectă în legătură cu performanţele noilor sale modele, ceea ce poate sugera că acestea încă nu se ridică la nivelul concurenţei.

Muse Spark reprezintă primul produs creat de Meta după ce a investit sume imense de bani pentru a recruta specialişti de la companiile rivale.