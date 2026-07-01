Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, cu dobânzi de până la 7,55% la lei și 6,20% la euro

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 3-10 iulie 2026, a șaptea ediție a programului Fidelis, prin care persoanele fizice pot investi în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% la emisiunile în lei și de până la 6,20% la cele în euro, conform unui comunicat al instituției.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

În ediția din iulie, pentru emisiunile în lei, investitorii beneficiază de dobânzi de 6,30% pentru scadența la doi ani, 6,85% pentru scadența la patru ani și 7,55% pentru scadența la zece ani.

Pentru emisiunile în euro, dobânzile oferite sunt de 3,90% pentru scadența la trei ani, 4,80% pentru scadența la cinci ani și 6,20% pentru scadența la zece ani.

Potrivit sursei citate, Ministerul Finanțelor continuă și campania ‘România are sânge de rocker’, derulată în parteneriat cu ‘Morning Glory cu Răzvan Exarhu’ și Rock FM, pentru încurajarea donării de sânge.

În acest context, tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, emisă în lei cu scadența la doi ani, oferă o dobândă de 7,30%. Pot beneficia de aceasta persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 februarie 2026.

Pentru donatorii-investitori, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Investitorii în titlurile Fidelis beneficiază de venituri neimpozabile, posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate și flexibilitate în administrarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.