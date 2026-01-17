Ministrul Economiei: Există companii care şi-au ignorat datorii de ani de zile, sau de zeci de ani de zile, şi riscă creditorii să le ia pe nimic acel patrimoniu

Ministrul Economiei, Irineu Darău, afirmă că există companii de stat care au datorii foarte mari pe care le-au ignorat de ani sau chiar de decenii, el susţinând că unele riscă să piardă patrimoniul, iar creditorii să le ia bunurile ”pe nimic”. ”Apropo de valorificare: nu e vorba nicidecum, vreodată, de valorificare pe nimic”, adaugă el.

”E greu să spui astăzi cu siguranţă ce nu mai poate fi pus pe picioare. Noi încercăm să găsim soluţii să repunem pe picioare foarte multe companii de stat, inclusiv prin parteneriate public-private, prin atragere de investiţii. Există şi alte probleme, de exemplu, care trebuie rezolvate şi unele au fost ignorate de zeci de ani, există, într-adevăr, companii cu mari probleme, care nu ştiu dacă mai pot fi redresate, dar care au patrimoniu foarte important, patrimoniu care stă să se dărâme, patrimoniu care ar fi, de exemplu, util unei comunităţi sau unei primării sau unui Consiliu Judeţean. Nu e uşor, pentru că sunt situaţii juridice complicate, dar şi acolo încercăm să ne uităm, pe principiul la acelea puţine care au probleme foarte mari, haideţi să salvăm ce mai putem salva”, a afirmat ministrul Economiei, vineri seară, la B1 Tv.

El a adăugat că sunt situaţii de companii care au datorii foarte mari şi ai căror creditori ar putea să intre în posesia patrimoniului.

”Există companii care şi-au ignorat datorii de ani de zile, sau de zeci de ani de zile, şi riscă creditorii să le ia pe nimic acel patrimoniu. Şi nu e uşor să discuţi cu creditorii, după întârzieri de ani de zile. Apropo de valorificare: nu e vorba nicidecum, vreodată, de valorificare pe nimic. Fie se face licitaţie, conform legii şi vedem cine vine la licitaţie, fie, tot prin licitaţie, poate că un astfel de patrimoniu ar putea să ajungă în proprietatea unui consiliu judeţean sau unei primării”, a explicat Darău.