Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a trimis Corpul de Control la Hidroelectrica în urma unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora compania a vândut curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.

‘În urma informațiilor apărute în spațiul public, m-am sesizat din oficiu și am dispus declanșarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei. Am zero toleranță pentru privilegii pe banii românilor. Vreau să fie foarte clar: toate contractele preferențiale intră în verificare; cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral; cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil și penal’, a scris ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, Hidroelectrica nu este ‘pușculița’ nimănui, iar energia este o resursă strategică a statului român, ‘nu bonus pentru pile și relații’.

‘Nicio firmă, instituție, fundație sau ‘recomandare’ politică nu este mai presus de lege. Regulile sunt simple. Consumi? Plătești. Nu plătești? Pierzi contractul și răspunzi legal. Vă asigur că, pe durata mandatului meu, astfel de situații nu vor fi tolerate. Energia este o resursă strategică a statului român, nu bonus pentru pile și relații’, a mai precizat Bogdan Ivan.

Potrivit unei investigații Recorder, Hidroelectrica a furnizat timp de mai mulți ani energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără să încaseze niciun leu. Totul a ieșit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curții de Conturi la compania cu capital majoritar de stat.