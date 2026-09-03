‘Mircea Lucescu’, primul Boeing 737 MAX din flota TAROM, pornește în weekend spre România

Prima aeronavă Boeing 737 MAX din noua generație de aeronave TAROM este preluată joi de echipajele companiei de la sediul Boeing din Seattle și va fi adusă în România într-un zbor special, în două etape: Seattle – Keflavik și Keflavik – București, informează TAROM, într-un comunicat remis AGERPRES.

‘Un nou capitol din istoria TAROM începe astăzi la Seattle, unde prima aeronavă Boeing 737 MAX destinată companiei naționale este preluată de echipajele TAROM care au misiunea de a o aduce în România. Dincolo de tehnologia unei aeronave de nouă generație, momentul de la Seattle vorbește și despre oamenii care vor transforma acest avion nou într-o aeronavă TAROM. Două echipaje ale companiei preiau aeronava de la Seattle și o vor aduce în România, într-un ferry flight desfășurat în două etape, cu escală la Keflavik, în Islanda. Experți tehnici ai TAROM fac evaluările înainte de preluare’, se arată în comunicat.

Boeing-ul 737-8 care pornește în weekend spre România va fi primul Boeing 737 MAX din flota TAROM și va purta numele ‘Mircea Lucescu’.

Alegerea numelui adaugă o dimensiune simbolică unui moment deja important pentru companie. Performanța, disciplina, perseverența și încrederea sunt valori asociate carierei marelui antrenor și, în același timp, valori pe care TAROM le consideră esențiale pentru noua etapă pe care o începe, se menționează în comunicat.

‘Astăzi nu este doar despre preluarea unei aeronave. Este despre oamenii care au responsabilitatea de a o aduce în România și despre încrederea pe care TAROM o pune în experiența și profesionalismul lor. Sunt două echipaje care reunesc zeci de ani de experiență și mii de ore de zbor, dar și povești personale care arată cât de puternică este legătura dintre oamenii noștri și această profesie. Primul Boeing 737 MAX care vine în flota TAROM marchează un pas important în procesul nostru de transformare. Iar faptul că această aeronavă poartă numele lui Mircea Lucescu face ca momentul să fie cu atât mai special. Este un nou avion, dar și un nou început pentru TAROM’, a declarat directorul general al TAROM, Cristian Anghel, citat în comunicat.

După preluarea de la Boeing, aeronava va parcurge traseul Seattle – Keflavik – București, urmând să ajungă în România în zilele următoare.

‘De la Seattle la București, primul Boeing 737 MAX TAROM nu călătorește doar spre noua sa casă. Călătorește alături de o echipă de oameni pentru care aviația înseamnă, deopotrivă, profesie, responsabilitate și multă pasiune’, afirmă, la rândul său, directorul de Zbor al TAROM, Cătălin Prunariu.

Prima etapă, Seattle – Keflavik, este operată de comandantul Cătălin Prunariu, alături de comandanții instructori Alexandru Scărlătescu și Alexandru Dobre. Lor li se alătură instructorii de zbor Viviana Negru și Daniela Cristescu, șeful de cabină Rodica Hidioșeanu și însoțitorul de bord Oana Buleac.

A doua etapă a ferry flight-ului, Keflavik – București, va fi operată de comandanții instructori Alexandru Fodor și Bogdan Rolnic, împreună cu șefii de cabină Diana Barboi și Antonia Vovec și însoțitorii de bord Andreea Otava și Alin Rizu.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Național al României deține o flotă de 14 aeronave și are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).