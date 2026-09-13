Prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat în flota TAROM

Prima aeronavă Boeing 738 Max 8 a intrat, sâmbătă, în flota TAROM. Se numeşte Mircea Lucescu şi are 189 de locuri. Avionul va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid şi Cluj.

„Sunt la Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Otopeni, unde are loc prezentarea şi inaugurarea primei aeronave Boeing 738 Max 8 din flota Tarom, care a fost botezată cu numele legendarului «Mircea Lucescu». Aeronava a fost preluată direct de la Boeing, din Seattle, Statele Unite ale Americii, de echipajele şi specialiştii tehnici TAROM şi adusă de aceştia acasă, în România, pe 8 septembrie”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioşteanu.

Avionul de generaţie nouă are 189 de locuri, motoare CFM LEAP-1B, mai eficiente, consum redus de combustibil şi poate zbura cu o viteză maximă de 850 km/h. Noul avion este cu 50% mai silenţios, are cu 20% mai puţine emisii de dioxid de carbon şi o autonomie de până la aproximativ 6.400 km.

TAROM a explicat că alegerea numelui nu este întâmplătoare: „performanţa, disciplina, perseverenţa şi încrederea sunt valori care definesc cariera unuia dintre cei mai importanţi antrenori români şi care, deloc întâmplător, se potrivesc cu direcţia pe care TAROM şi-o asumă odată cu această nouă etapă”.

Avionul a fost preluat direct de la Seattle şi adus la Bucureşti, într-un traseu în două etape. Noua aeronavă Boeing 737 MAX va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid şi Cluj.

În total, TAROM îşi va înnoi flota cu 4 aeronave Boeing 737, iar pentru a le face loc, a vândut 4 aeronave vechi.

În această lună este aşteptat şi următorul Boeing 737 MAX 8 al TAROM, care va purta numele unei alte legende a sportului românesc: Ivan Patzaichin.