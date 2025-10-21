Miruță: Nu este suficient să spunem că vrem energie ‘verde’, dacă aceasta nu e de ajuns pentru toată lumea

Schimbările climatice există și produc prejudicii în viața noastră de zi cu zi, dar trebuie să conștientizăm că nu este suficient să spunem că vrem energie ‘verde’, dacă energia ‘verde’ nu este de ajuns pentru toată lumea, a declarat, marți, la Climate Change Summit 2025, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

‘Schimbările climatice există, le vedem cu toții, și produc prejudicii în viața noastră de zi cu zi. Trebuie să conștientizăm, însă, că lucrurile astea, pentru a fi acceptate, nu este suficient să spunem că vrem energie ‘verde’, dacă energia ‘verde’ nu este de ajuns pentru toată lumea (…) Nu este nevoie să spunem că suntem moderni și că facem tranziție energetică, dacă toate costurile pentru retehnologizare trebuie să fie suportate de mediul de afaceri. Nu este nevoie să spunem că este corect pentru toate afacerile, dacă în România, care se află la marginea Uniunii Europene, mediul de afaceri nu are o competiție corectă. Aici mă refer, în general, la materiile grele, la ciment, spre exemplu. Este o situație specifică în România, față de alte țări, pentru că importul din țările de după granița Uniunii Europene se oprește cam în prima țară, pentru că prețul crește. Și atunci, industria cimentului este cea care suportă concurența neloială și aceste modificări climatice’, a afirmat ministrul de resort.

Oficialul a subliniat că România trebuie să-și reducă deficitul balanței comerciale prin crearea de plus valoare odată cu realizarea de produse finite în țară.

‘Eu accept tranziția aceasta (către energia ‘verde’, n.r.). Este nevoie de ea și o conștientizez, dar personal apreciez că este mai mare viteza de reglementare în ceea ce privește susținerea energiei ‘verzi’ decât cea prin care susținem mediul de afaceri. Este obligatoriu ca aceste două viteze să fie egale pentru a se întâmpla o tranziție care să poată fi suportată. Discuția nu este dacă vrem să facem lucruri, ci dacă putem să facem lucrurile bine (…) Avem multe dintre investiții care sunt începute (…) Pentru cele care urmează, planul pe care l-am gândit este să încurajăm, prin acele scheme de ajutor, să producem în România, pentru că avem un deficit de balanță comercială de 33 de miliarde de euro. În general, acesta este cauzat de faptul că noi, românii, exportăm materie primă brută în alte țări de unde cumpărăm apoi produse finite, ce au fost executate din materia noastră primă. Și aici pierdem (…) Susținem producția și, în general, susținem ca producția să se întâmple cu plus valoare pe teritoriul României, iar asta nu merge decât pe bani, pentru că niciun om de afaceri nu vine în România de dragul lui Bolojan, ci dacă are niște condiții financiare care să-l avantajeze’, a menționat Miruță.

Lideri internaționali, decidenți și experți în sustenabilitate au dezbătut, marți, la Palatul Parlamentului din București, pe tema politicilor și soluțiilor climatice la nivel global și regional, în cadrul evenimentului Climate Change Summit 2025.