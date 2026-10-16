Miza tot mai mare a cursei pentru pământurile rare

Piața globală a elementelor de pământuri rare a fost evaluată la 11,78 miliarde dolari în 2025 și se preconizează că va ajunge la 13,29 miliarde dolari în 2026, crescând la 31,55 miliarde dolari până în 2035, cu o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 10,08%. Această expansiune robustă este susținută de doi factori structurali: creșterea cererii în lanțurile de aprovizionare pentru electronicele de larg consum și energie regenerabilă și creșterea achizițiilor strategice din sectorul aerospațial și de apărare.
Aproape jumătate din veniturile pieței pământurilor rare provin din vânzarea neodimului. În 2025, acest segment a fost evaluat la 5,88 miliarde de dolari și a reprezentat 49,9% din întreaga piață. Neodimul este căutat mai ales pentru fabricarea magneților utilizați în vehiculele electrice, robotica industrială și generatoarele turbinelor eoliene. Utilizarea sa în energia regenerabilă va înregistra cea mai rapidă creștere, de 14,07% pe an, arată marketresearchfuture.com.
Inițiative pentru a combate supremația Chinei
Se așteaptă ca piața elementelor din pământuri rare să evolueze de la structura sa actuală, dominată de China, către o configurație multipolară până în 2035, deși firmele chineze își vor păstra o cotă substanțială de piață. Inițiativele occidentale susținute de guverne privind lanțul de aprovizionare – inclusiv Parteneriatul pentru Securitatea Mineralelor SUA-Canada-Australia și Alianța Europeană pentru Materii Prime a UE – canalizează resurse financiare importante către proiecte non-chineze. Cu toate acestea, termenele de dezvoltare de 7-12 ani pentru minele greenfield înseamnă că o diversificare semnificativă a producției non-chineze se va materializa în principal în a doua jumătate a perioadei de prognoză (2030-2035).
În acest timp, piața pământurilor rare va trece printr-o evoluție tehnologică semnificativă. Din punct de vedere al ofertei, se așteaptă ca tehnologiile avansate de separare a elementelor să reducă costurile de procesare cu 15-25% până în 2030, îmbunătățind viabilitatea economică a zăcămintelor din afara Chinei.
Cum va evolua cererea
Industria auto și cea electronică au avut ponderi aproape egale în 2025, cu valori de aproximativ 3,15 miliarde de dolari fiecare. Diferența apare însă în ritmul de dezvoltare: segmentul auto este estimat să crească, în medie, cu 10,78% pe an, față de 9,91% în cazul industriei electronice. Energia regenerabilă ocupă locul al treilea, cu 2,32 miliarde de dolari, dar înregistrează cea mai rapidă creștere, de 14,07% pe an. Dacă acest ritm se menține, până în 2035 sectorul ar putea ajunge din urmă sau chiar depăși industria auto, pe fondul extinderii capacităților eoliene offshore din Europa, America de Nord și Asia. Segmentul apărării crește mai lent, dar asigură o cerere constantă, mai puțin influențată de fluctuațiile economice, și are o importanță strategică.
Tablou de moment
- În Europa, piața pământurilor rare are o valoare de doar 534,03 milioane dolari. Piața europeană este definită de dependența sa de importuri și de răspunsul politic pe care l-a declanșat aceasta. Legea europeană privind materiile prime critice, adoptată în 2024, prevede ca până în 2030 cel puțin 10% din consumul de pământuri rare al UE să provină din extracția internă, 40% din prelucrarea internă și 25% din reciclare. Parteneriatul dintre Less Common Metals și firma franceză Carester din mai 2025 pentru a stabili o infrastructură de prelucrare a pământurilor rare reprezintă un pas concret către aceste obiective. De asemenea, descoperirea de către Suedia a celui mai mare zăcământ de pământuri rare cunoscut din Europa a generat un interes semnificativ din partea investitorilor, deși producția comercială nu este așteptată înainte de 2030-2032.
- Piața nord-americană a pământurilor rare se dezvoltă pe fondul eforturilor de reducere a dependenței de China. Statele Unite au accelerat autorizarea unităților interne de procesare și au alocat peste 500 de milioane de dolari prin Inițiativa pentru Materiale Critice a Departamentului Energiei. MP Materials, operatorul minei Mountain Pass din California – singura mină activă de pământuri rare din SUA –, și-a extins activitatea către separarea oxizilor și construiește o fabrică de magneți în Fort Worth, Texas. În Canada, Vital Metals a început producția la mina Nechalacho.
- Regiunea Asia Pacific domină piața globală a pământurilor rare cu o marjă covârșitoare, reprezentând 9.454,64 milioane dolari în 2025 (80,3% din veniturile globale). Controlul Chinei asupra întregului lanț valoric al pământurilor rare, începând cu mineritul, îi conferă o influență de neegalat pe piață. Japonia, în ciuda resurselor interne limitate de pământuri rare, este principalul producător mondial de magneți NdFeB sinterizați. Compania Lynas Rare Earths din Australia operează singura mină semnificativă de pământuri rare din afara Chinei (Mt Weld) și a pus în funcțiune o nouă instalație de procesare a pământurilor rare grele în Malaezia în octombrie 2025.
- Piața elementelor de pământuri rare din regiunea Orientului Mijlociu și Africii, deși mică, de doar 118,43 milioane dolari în 2025, este una cu o creștere accelerată. Mina Steenkamps Kraal din Africa de Sud, unul dintre zăcămintele de pământuri rare cu cea mai mare concentrație din lume, și proiectele Rainbow Rare Earths atât în Africa de Sud, cât și în Burundi, reprezintă cele mai avansate proiecte.
- Piața pământurilor rare din America de Sud a fost evaluată la 139,71 milioane de dolari în 2025. Brazilia dispune de a treia cea mai mare rezervă confirmată la nivel mondial, estimată la peste 21 de milioane de tone de oxizi de pământuri rare. Investițiile companiilor chineze și japoneze în proiectele miniere din Brazilia arată interesul internațional tot mai mare pentru potențialul de extracție al regiunii.