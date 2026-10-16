Miza tot mai mare a cursei pentru pământurile rare

Piața globală a elementelor de pământuri rare a fost evaluată la 11,78 miliarde dolari în 2025 și se preconizează că va ajunge la 13,29 miliarde dolari în 2026, crescând la 31,55 miliarde dolari până în 2035, cu o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 10,08%. Această expansiune robustă este susținută de doi factori structurali: creșterea cererii în lanțurile de aprovizionare pentru electronicele de larg consum și energie regenerabilă și creșterea achizițiilor strategice din sectorul aerospațial și de apărare.

Aproape jumătate din veniturile pieței pământurilor rare provin din vânzarea neodimului. În 2025, acest segment a fost evaluat la 5,88 miliarde de dolari și a reprezentat 49,9% din întreaga piață. Neodimul este căutat mai ales pentru fabricarea magneților utilizați în vehiculele electrice, robotica industrială și generatoarele turbinelor eoliene. Utilizarea sa în energia regenerabilă va înregistra cea mai rapidă creștere, de 14,07% pe an, arată marketresearchfuture.com.

Inițiative pentru a combate supremația Chinei

Se așteaptă ca piața elementelor din pământuri rare să evolueze de la structura sa actuală, dominată de China, către o configurație multipolară până în 2035, deși firmele chineze își vor păstra o cotă substanțială de piață. Inițiativele occidentale susținute de guverne privind lanțul de aprovizionare – inclusiv Parteneriatul pentru Securitatea Mineralelor SUA-Canada-Australia și Alianța Europeană pentru Materii Prime a UE – canalizează resurse financiare importante către proiecte non-chineze. Cu toate acestea, termenele de dezvoltare de 7-12 ani pentru minele greenfield înseamnă că o diversificare semnificativă a producției non-chineze se va materializa în principal în a doua jumătate a perioadei de prognoză (2030-2035).

În acest timp, piața pământurilor rare va trece printr-o evoluție tehnologică semnificativă. Din punct de vedere al ofertei, se așteaptă ca tehnologiile avansate de separare a elementelor să reducă costurile de procesare cu 15-25% până în 2030, îmbunătățind viabilitatea economică a zăcămintelor din afara Chinei.

Cum va evolua cererea

Industria auto și cea electronică au avut ponderi aproape egale în 2025, cu valori de aproximativ 3,15 miliarde de dolari fiecare. Diferența apare însă în ritmul de dezvoltare: segmentul auto este estimat să crească, în medie, cu 10,78% pe an, față de 9,91% în cazul industriei electronice. Energia regenerabilă ocupă locul al treilea, cu 2,32 miliarde de dolari, dar înregistrează cea mai rapidă creștere, de 14,07% pe an. Dacă acest ritm se menține, până în 2035 sectorul ar putea ajunge din urmă sau chiar depăși industria auto, pe fondul extinderii capacităților eoliene offshore din Europa, America de Nord și Asia. Segmentul apărării crește mai lent, dar asigură o cerere constantă, mai puțin influențată de fluctuațiile economice, și are o importanță strategică.

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