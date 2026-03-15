Moody’s confirmă ratingul Greciei la ”Baa3” cu perspectivă stabilă datorită performanței fiscale peste așteptări

Agenția de evaluare financiară Moody’s a confirmat vineri ratingul suveran al Greciei la ”Baa3”, cu perspectivă stabilă, citând performanța fiscală peste așteptări a țării și fundamentele solide macroeconomice, a informat postul public de televiziune ERT, transmite Xinhua.

Profilul de credit al Greciei reflectă reformele credibile, îmbunătățirea guvernanței și un sistem bancar mai viabil care sprijină investițiile și reziliența economiei, se arată în comunicatul Moody’s.

De la pandemie, performanța fiscală a Greciei a depășit semnificativ așteptările, țara înregistrând excedent bugetar primar de 4,7% din PIB în 2024, iar pentru anul trecut excedentul este previzionat la 4,4% din PIB. Și nivelul datoriei publice ca procent din PIB a scăzut la aproximativ 154% în 2024 și ar urma să se situeze la 148% la finalul lui 2025, cel mai redus nivel începând din 2010, a informat agenția de evaluare financiară.

În pofida îmbunătățirilor, Moody’s avertizează că povara datoriei Greciei rămâne ridicată, deși structura favorabilă a datoriei și rezervele ridicate de numerar ajută la diminuarea riscurilor.

Analiștii se așteaptă ca PIB-ul Greciei să crească mai rapid în 2026, depășind economiile europene majore, pe fondul investițiilor mai ridicate și a cheltuielilor de consum ridicate.

Datele publicate săptămâna acesta de Oficiul Național de Statistică (Elstat) arată că economia Greciei a crescut cu 2,1% în 2025, un nivel similar cu cel din 2024, și sub nivelul de 2,2% previzionat de autoritățile de la Atena.

Consumul a rămas motorul de creștere al PIB-ului Republicii Elene, în timp ce investițiile au accelerat în trimestrul patru din 2025.

Economia Greciei continuă să înregistreze un ritm de creștere mai rapid comparativ cu Uniunea Europeană (1,5%) și zona euro (1,4%), conform datelor publicate de Eurostat. Pe baza acestor date, doar șapte state membre ale zonei euro au un ritm anual de creștere mai ridicat decât al Greciei, inclusiv Bulgaria și Croația.

Pentru acest an, bugetul pe 2026 prevede o expansiune de 2,4%, datorită impulsului reformei fiscale, care ar urma să majoreze veniturile, mai ales în cazul tinerilor, familiilor cu copii și clasei de mijloc. În 2028 și 2029 se previzionează o încetinire a ritmului de creștere.