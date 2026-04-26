Grecia extinde numărul plajelor pe care este interzisă închirierea de șezlonguri

Grecia a extins vineri, la peste 250, numărul plajelor pe care este interzisă închirierea de șezlonguri și umbrele de plajă, în încercarea de a proteja flora și fauna într-o țară care se confruntă cu supraturismul, informează AFP.

Comparativ cu 2025, 13 plaje au fost adăugate pe această listă, publicată în fiecare primăvară de la adoptarea unei legi care vizează limitarea proliferării șezlongurilor de închiriat și a afacerilor care au invadat coastele Greciei, o destinație populară mai ales vara, potrivit unei declarații ministeriale.

În 2024, primul an în care legea a fost implementată, lista includea 198 de plaje din întreaga țară.

Anul acesta, 251 de plaje grecești au fost declarate închise oricărui tip de construcție, de la șezlonguri și umbrele închiriate până la structuri temporare din lemn.

Aceste interdicții vin în urma criticilor și a unei mișcări cetățenești cunoscute sub numele de ‘mișcarea prosoapelor’, care vizează ‘recuperarea’ spațiului public de pe plaje în fața proliferării șezlongurilor, umbrelelor de plajă, cafenelelor, barurilor și tavernelor.

Guvernul conservator de la Atena a fost forțat să le interzică, în special în zonele protejate din rețeaua ecologică europeană Natura 2000, atât pe continent, cât și pe insule.

Obiectivul este ‘de a asigura protecția plajelor care au o valoare estetică, geomorfologică sau ecologică deosebită, precum și conservarea faunei și florei acestora’, se arată într-un comunicat de presă comun al Ministerelor Finanțelor și Mediului.

Unele dintre aceste plaje protejate sunt zone vitale pentru speciile pe cale de dispariție, cum ar fi țestoasele marine și focile călugăr.

Pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la impactul turismului excesiv, autoritățile elene au început să demonteze construcțiile ilegale de-a lungul coastelor în ultimii ani.

Joi, echipe însoțite de polițiști au demolat cabane de plajă pe mica insulă Gavdos, la sud de Creta.

În 2025, o controversă a izbucnit și pe insula Milos din arhipelagul Cicladelor, cu privire la construirea unui hotel în apropierea uneia dintre cele mai faimoase plaje din Grecia, Sarakiniko. În decembrie, mai mulți primari din insulele Ciclade și Dodecanez din Marea Egee au avertizat că turismul excesiv amenință însăși existența insulelor.

În 2025, Grecia a fost vizitată de 37,981 milioane de turiști, o creștere de 5,6% față de anul precedent, conform cifrelor provizorii publicate la sfârșitul lunii februarie de Banca Greciei, ceea ce înseamnă că, pentru al treilea an consecutiv, a fost înregistrat un nou record în ceea ce privește sosirile de turiști.