Moody’s și Fitch au revizuit în creștere ratingul Spaniei, pe fondul îmbunătățirii economiei și pieței muncii

Spania a primit vineri un dublu impuls de la agențiile de evaluare financiară Moody’s și Fitch, care s-au alăturat S&P Global pentru a îmbunătăți ratingul de credit al țării, în urma îmbunătățirii economiei și a pieței forței de muncă, transmite Reuters.

PIB-ul Spaniei a crescut mai mult decât se estima în trimestrul doi din 2025, pe fondul boom-ului din turism, sporind decalajul față de alte state din zona euro, afectate de încetinirea activității economice. Creșterea economiei coincide cu un declina al șomajului, la 10,29%, în trimestrul doi din 2025, cel mai redus nivel începând din 2008

‘Soliditatea economiei spaniole se îmbunătățește, în urma unui model de creștere mai echilibrat, a îmbunătățirilor de pe piața forței de muncă și a consolidării sectorului bancar, care sporește reziliența economiei’, se arată în comunicatul Moody’s, care a revizuit în creștere ratingul, de la ‘Baa1’ la ‘A3’.

Fitch a continuat veștile bune și a acordat Spaniei un calificativ ‘A’, cu o treaptă peste nivelul anterior, ‘A minus’.

‘Recentele câștiguri de productivitate, creșterea moderată a salariilor și prețurile relativ scăzute la energie au stimulat competitivitatea externă și au consolidat balanța de plăți externă’, apreciază Fitch.

Luna aceasta, S&P Global îmbunătăți ratingul de credit al Spaniei, citând îmbunătățirea finanțelor și evoluția bună a economiei.

De asemenea, Moody’s a revizuit perspectiva atribuită Spaniei de la pozitivă la stabilă, în timp ce Fitch a menținut-o la stabilă.

Recent, Guvernul de la Madrid și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea PIB-ul Spaniei în 2025 la 2,7%.