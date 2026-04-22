Nazare: Avem nevoie de echilibru și de un guvern care își asumă în mod serios obiectivele stabilite

România are nevoie de echilibru și de un guvern care își asumă în mod serios obiectivele stabilite, iar premierul Ilie Bolojan este garantul stabilității și rigurozității în continuarea programului asumat, a scris ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

‘În acest mandat, România a făcut pași rapizi pentru a aduce mai multă transparență și disciplină în gestionarea resurselor publice. Guvernul condus de Ilie Bolojan este primul, după mult timp, în care instituțiile fiscale – ANAF și Vama – asigură, în sfârșit, respectarea regulilor și corectarea disfuncționalităților. Nu este un proces simplu, dar este unul necesar și face parte din angajamentele asumate atât prin programul de guvernare, cât și în relația cu partenerii internaționali. Am reușit să punem ordine în finanțele publice, iar acest efort trebuie continuat cu consecvență. Avem nevoie de echilibru și de un guvern care își asumă în mod serios obiectivele stabilite – iar premierul Ilie Bolojan este garantul stabilității și rigurozității în continuarea programului asumat’, a afirmat Alexandru Nazare.

El a menționat că România are în continuare un deficit uriaș de corectat și se află într-un echilibru economic fragil, în paralel nefiind imună la turbulențele de pe plan extern.

‘Costurile de finanțare au început deja să crească, iar toate acestea afectează în primul rând românii. De aceea, responsabilitatea tuturor și deciziile înțelepte trebuie să primeze în aceste zile, deasupra oricăror interese de partid. Am încredere că vom reuși să identificăm, cu echilibru și maturitate, soluțiile care să pună stabilitatea și traiectoria de dezvoltare a României pe primul loc’, a mai arătat Alexandru Nazare.