Nazare: Discuțiile cu agențiile de evaluare financiară sunt foarte exigente. Ele nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică

Discuțiile cu agențiile de evaluare financiară sunt foarte exigente, pentru că acestea nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică și capacitatea țării de a continua reformele și de a menține direcția fiscal-bugetară asumată, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții Moody’s.

‘Rating: discuții la foc continuu cu agențiile internaționale. Am continuat azi dialogul cu reprezentanții Moody’s, iar între timp așteptăm raportul Fitch din această seară. Am avut astăzi o discuție complexă cu reprezentanții agenției Moody’s, în cadrul evaluării în curs asupra României. Am prezentat și în acest context, cu rigoare, execuția bugetară, măsurile deja adoptate pentru reducerea deficitului, evoluția veniturilor și a cheltuielilor, reformele în implementare și planul de finanțare pentru perioada următoare. Discuțiile sunt foarte exigente, pentru că agențiile nu analizează doar cifrele la zi, ci și stabilitatea politică și capacitatea țării de a continua reformele de a menține direcția fiscal-bugetară asumată’, a scris Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, din punct de vedere financiar, România are argumente solide: deficitul s-a redus semnificativ în primul semestru, veniturile au crescut, cheltuielile au fost ținute sub control, iar investițiile și fondurile europene continuă să susțină economia. În același timp, el afirmă că în ultimele zile, formațiunile politice au tratat cu responsabilitate procesul legislativ de adoptare a proiectelor de reforme cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, de care depind sume importante de bani pentru țara noastră.

‘Continuăm să apărăm cu maximă seriozitate poziția României și să demonstrăm cu toate argumentele disponibile că ajustarea fiscală produce rezultate. România trebuie să transmită, fără echivoc, stabilitate, coerență și responsabilitate’, a subliniat ministrul interimar al Finanțelor.

Toate cele trei mari agenții de agenții de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody’s și Fitch) au o perspectivă ‘negativă’ asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează țara la un pas de un calificativ din categoria ‘junk’ (nerecomandat pentru investiții n.r.).