Nazare: Execuția bugetară transmite un semnal puternic de seriozitate din partea României în dialogul cu agențiile de rating

Execuția bugetară publicată vineri transmite un semnal puternic de seriozitate din partea României în dialogul cu agențiile de rating, în condițiile în care deficitul scade la 2% la 6 luni vs. 3,64% în 2025, a transmis ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

‘Ministerul Finanțelor a publicat astăzi execuția bugetară la 30 iunie 2026, iar datele continuă să confirme că România își menține ritmul de consolidare fiscală. Deficitul bugetar s-a redus la 2,0% din PIB, față de 3,64% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 1,65 puncte procentuale. Aceste rezultate vin într-un moment foarte important. În perioada următoare urmează rapoartele de evaluare ale agențiilor internaționale de rating Fitch și Moody’s. În astfel de momente, credibilitatea unei țări se măsoară în rezultate concrete și în consecvența cu care își respectă angajamentele’, a notat Nazare.

Potrivit acestuia, menținerea calificativului de investiții este, în această perioadă, obiectivul economic nr. 1 al României. De ratingul investițional depind costurile la care statul se împrumută, încrederea investitorilor, accesul la finanțare și capacitatea de a continua investițiile și reformele.

‘Reducerea semnificativă a deficitului la 6 luni transmite un mesaj clar: România își respectă planul de consolidare fiscală, își îmbunătățește echilibrele bugetare și continuă să investească în dezvoltare’, a adăugat ministrul interimar.

Veniturile bugetare au crescut cu 10,3%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu doar 0,8%, ceea ce arată că ajustarea se produce printr-o administrare mai eficientă a finanțelor publice.

În același timp, spune Nazare, sunt susținute în continuare investițiile, într-o perioadă marcată de incertitudine. Astfel, în primele 6 luni ale anului, investițiile publice au ajuns la aproape 60 de miliarde de lei, cu peste 9,5 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

‘O parte tot mai importantă a acestora este finanțată din fonduri europene și din Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce arată cât de important este pentru dezvoltarea României să ducem la bun sfârșit proiectele și reformele din PNRR’, susține șeful de la Finanțe.

În opinia sa, România livrează rezultate, iar direcția de reducere a deficitului rămâne una credibilă.

‘Acesta este cel mai important mesaj pe care îl transmitem agențiilor de rating și investitorilor internaționali în această perioadă. În continuare, seriozitatea și consecvența în respectarea angajamentelor asumate vor face diferența. România trebuie să continue pe direcția responsabilității, pentru că încrederea se construiește prin rezultate și se păstrează prin predictibilitate’, a mai spus el.

Deficitul bugetar s-a redus în primele șase luni din acest an cu 1,65 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 2% din PIB, comparativ cu 3,64% din PIB în intervalul ianuarie – iunie 2025, potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finanțelor.

‘Execuția bugetului general consolidat la 30 iunie 2026 s-a încheiat cu un deficit de 2% din PIB, o scădere de 1,65 puncte procentuale fața de deficitul de 3,64% din PIB, înregistrat în primele șase luni ale anului 2025. Astfel, în termeni nominali, deficitul bugetar s-a diminuat cu aproape 28,8 miliarde lei, situându-se la 41,03 miliarde lei, fața de nivelul de 69,80 miliarde lei înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, confirmând continuitatea procesului de consolidare fiscal-bugetară’, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor, transmis AGERPRES.

Veniturile totale au însumat 342,52 miliarde lei în prima jumătate a anului 2026, marcând o creștere de 10,3% față de aceeași perioadă din 2025. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile au avansat cu 0,46 puncte procentuale, susținute atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA, impozit pe salarii și venit și impozite și taxe pe proprietate, cât și de atragerea fondurilor europene.

Potrivit MF, cheltuielile totale s-au redus substanțial de la 19,85% la 18,66%, ca pondere în PIB, înregistrând o scădere cu 1,19 puncte procentuale (an/an).

În termeni nominali, acestea au însumat 383,55 miliarde lei, în ușoară creștere, de 0,8%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.