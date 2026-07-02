Nazare: Integrarea A.I. în agenda Eurogrupului poate accelera modernizarea economiilor europene

Integrarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor emergente în agenda Eurogroup poate accelera modernizarea economiilor europene și sprijini convergența între statele membre, a afirmat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

‘O mutare strategică cu mize importante pentru România și pentru întreaga Uniune Europeană: Eurogrupul își extinde agenda către A.I., inovare tehnologică și suveranitate digitală. Salut noua inițiativă a ministrului elen de finanțe Kyriakos Pierrakakis, președintele Eurogrupului – forul informal care reunește miniștrii de finanțe ai statelor din zona euro și care poate juca un rol esențial în orientarea agendei economice europene către provocările și oportunitățile viitorului – de a aduce inteligența artificială și tehnologiile emergente în centrul discuțiilor dintre miniștrii de finanțe. Este o abordare care marchează o schimbare de paradigmă necesară: competitivitatea Europei nu mai poate fi gândită doar prin prisma politicilor economice tradiționale, ci trebuie ancorată direct în capacitatea de inovare, digitalizare și adoptare a noilor tehnologii. În acest sens, A.I. nu este doar o temă tehnologică, ci una economică, structurală, cu impact asupra productivității, stabilității financiare și rezilienței economice’, a scris Alexandru Nazare.

El menționează că România poate contribui activ și poate beneficia semnificativ în cadrul acestei inițiative.

‘Avem un sector IT&C puternic, recunoscut la nivel european, specialiști foarte bine pregătiți, ecosisteme de startup-uri în creștere și competențe relevante în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică și servicii digitale avansate. Această direcție europeană este una necesară tocmai pentru că încurajează o Europă mai competitivă, mai inovatoare și mai bine pregătită pentru transformările economice globale. Integrarea A.I. în agenda Eurogrupului poate accelera modernizarea economiilor europene și poate sprijini convergența între statele membre. România trebuie să fie parte activă a acestei transformări, să atragă investiții, să își valorifice avantajele competitive și să transforme tranziția către economia digitală într-o oportunitate reală de creștere și modernizare. În actuala dinamică globală, este obligatoriu ca România să devină din ce în ce mai ambițioasă – nu doar pentru a prinde din urmă alte state, ci pentru a-și valorifica din ce în ce mai mult avantajele competitive’, a mai arătat Alexandru Nazare.