Nazare: România are nevoie de investiții americane, de proiecte mari

România are nevoie de investiții americane, de proiecte mari, de finanțare inteligentă și de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea și dezvoltarea pe termen lung dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, trebuie să rămână un partener serios, susține ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta s-a întâlnit joi cu subsecretarul de stat pentru Afaceri Politice în cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Allison Hooker, și cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg.

‘Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie să fie și un accelerator economic pentru România. Avem nevoie de investiții americane, de proiecte mari, de finanțare inteligentă și de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea și dezvoltarea noastră pe termen lung.

Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, România trebuie să rămână un partener serios, credibil și predictibil. Investitorii vin acolo unde există stabilitate, reguli clare, responsabilitate fiscală și proiecte bine pregătite’, a scris ministrul, joi seara, pe pagina sa de Facebook.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre proiectele strategice în care cooperarea româno-americană poate avansa mai rapid – energie, infrastructură strategică, minerale critice, finanțarea investițiilor -, despre rolul instituțiilor americane precum DFC (U.S. International Development Finance Corporation), care susține investiții private în proiecte strategice, și US Exim Bank, care sprijină exporturile SUA și finanțarea proiectelor internaționale cu participare americană, dar și despre instrumente prin care se poate atrage mai mult capital privat în economia românească, a precizat sursa citată.

‘Un punct important al discuției a fost legat de accesul României la finanțare pentru proiecte strategice, inclusiv în zona de apărare și securitate. În contextul actual, țările care vor să își consolideze securitatea trebuie să fie capabile să construiască și mecanisme moderne de finanțare. Nu putem vorbi despre reziliență, energie sigură, infrastructură critică sau industrie fără capital, proiecte mature și parteneri credibili. Am abordat și importanța aderării României la OCDE. Pentru noi, acest obiectiv nu este doar unul diplomatic. Este un pas care poate reduce costurile de finanțare, poate crește încrederea investitorilor și poate deschide România către fonduri și companii care au nevoie de un cadru predictibil, aliniat standardelor economiilor dezvoltate’, a anunțat Nazare.

El a subliniat că România și SUA au construit, în timp, o relație solidă, bazată pe încredere și valori comune iar următoarea etapă trebuie să fie una în care acest parteneriat produce și mai multe rezultate economice concrete: investiții, capital, tehnologie, infrastructură strategică, energie și proiecte care creează valoare adăugată în România.

‘Acesta este unul dintre obiectivele pe care le-am urmărit constant pe agenda Finanțelor: să readucem România mai vizibil în prim-planul instituțiilor financiare, investitorilor și companiilor americane’, a susținut Alexandru Nazare.