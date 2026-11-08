Neacșu – întâlnire cu reprezentanți ai structurilor MAI: Suntem în serviciul oamenilor

Deficitul de personal, necesitățile logistice, dar și adaptarea cadrului de acțiune la noile provocări de securitate au fost subiecte abordate de ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, la ședințele de lucru pe care le-a avut săptămâna aceasta cu șefii structurilor MAI.

Potrivit unui comunicat al MAI, Neacșu a desfășurat, pe parcursul acestei săptămâni, o serie de ședințe de lucru cu conducerile principalelor structuri ale ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Întâlnirile au avut loc la sediile structurilor respective, în cadrul unui demers de evaluare a activității, de identificare a principalelor provocări și de stabilire a priorităților pentru perioada următoare.

Totodată, ministrul a participat la convocarea profesională a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, prilej cu care au fost abordate aspecte privind pregătirea și capacitatea de răspuns la situații de urgență.

Ministrul a apreciat profesionalismul și rezultatele obținute de personalul MAI, subliniind că, dincolo de indicatorii statistici, cel mai important criteriu de evaluare a activității instituției trebuie să fie încrederea cetățenilor și măsura în care aceștia se simt în siguranță.

‘Avem oameni bine pregătiți, structuri profesioniste și rezultate care confirmă capacitatea Ministerului Afacerilor Interne de a răspunde provocărilor actuale. Dar, dincolo de cifre și statistici, sunt oameni. Iar ceea ce contează, în cele din urmă, este ca fiecare cetățean să simtă că instituțiile statului lucrează pentru siguranța și protejarea sa’, a transmis viceprim-ministrul Marian Neacșu.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate aspecte privind eficiența misiunilor operative, deficitul de personal, necesitățile logistice, adaptarea cadrului de acțiune la noile provocări de securitate și consolidarea cooperării între structurile ministerului, potrivit MAI.

Un accent deosebit a fost pus pe coordonarea și interoperabilitatea structurilor MAI, schimbul operativ de informații și capacitatea de anticipare și prevenire a situațiilor care pot afecta ordinea și siguranța publică.

Ministrul a subliniat că fiecare structură are responsabilități specifice, însă eficiența Ministerului Afacerilor Interne depinde de capacitatea tuturor de a acționa unitar, cu respectarea competențelor legale și cu un obiectiv comun: protejarea oamenilor.

Totodată, viceprim-ministrul a reafirmat angajamentul de a susține asigurarea resurselor umane, financiare și logistice necesare îndeplinirii misiunilor, evidențiind importanța condițiilor de muncă și a protecției personalului care acționează zilnic în serviciul public.

Un alt mesaj transmis conducerilor structurilor MAI a vizat respectul față de uniformă, disciplina profesională și responsabilitatea fiecărui angajat în relația cu cetățeanul.

‘Uniforma înseamnă responsabilitate, respect și încredere. Nu trebuie să impunem respect prin autoritate, ci să îl câștigăm prin ceea ce facem în fiecare zi. Suntem în serviciul oamenilor, iar această responsabilitate trebuie să se regăsească în fiecare intervenție și în fiecare interacțiune cu cetățenii’, a subliniat ministrul Afacerilor Interne.

În cadrul întâlnirilor, Marian Neacșu a evidențiat și importanța respectării drepturilor și libertăților fundamentale, a menținerii echilibrului între exercitarea acestora și asigurarea ordinii publice, precum și necesitatea adaptării permanente la evoluțiile mediului de securitate.

Ministrul a adresat un mesaj de apreciere tuturor angajaților MAI, în special celor din structurile teritoriale, care interacționează direct cu cetățenii și gestionează zilnic situații complexe.

‘Îmi doresc un Minister al Afacerilor Interne în care profesionalismul, disciplina și respectul față de cetățean să se regăsească în fiecare activitate. Voi susține oamenii care își fac datoria și voi urmări ca rezultatele muncii lor să se reflecte într-un nivel tot mai ridicat de siguranță și încredere publică’, a transmis Neacșu.

Seria întâlnirilor de lucru face parte din demersul ministrului de a cunoaște direct activitatea structurilor ministerului, de a identifica soluții concrete la problemele semnalate și de a consolida o abordare unitară, orientată către rezultate și către nevoile cetățenilor, precizează MAI.