Nhood își întărește expertiza pe zona de Food & Beverage și Leisure printr-o alianță strategică cu Tomorrow Food din Franța, cu obiectiv de expansiune internațională

Nhood, companie de servicii și soluții de real estate integrate, prezentă în 10 țări europene, inclusiv în România, devine acționarul unic al companiei Tomorrow Food, agenție franceză de consultanță specializată în Food & Beverage (F&B) pentru Real Estate și HoReCa.

Prin această mișcare strategică, Nhood își extinde competențele la nivel european, oferind clienților o expertiză completă – de la concept până la operarea spațiilor, cu o abordare sustenabilă și centrată pe experiență.

„Parteneriatul cu Tomorrow Food se aliniază perfect cu strategia noastră de dezvoltare a unui ecosistem de expertiză complementară. Cunoștințele lor în domeniul Food & Beverage și Leisure sporesc capacitatea Nhood de a proiecta, implementa și gestiona spații atractive și sustenabile pentru comunitate și nevoile în continuă evoluție ale acesteia. Împreună, ne consolidăm misiunea: de la imobiliare ca spațiu fizic la imobiliare ca spațiu pentru conținut și servicii, integrând și noua linie de afaceri LIVE dedicată evenimentelor, culturii și programării, pentru a crea destinații vibrante și utile, înrădăcinate în comunitățile lor locale”, a declarat Marco Balducci, CEO al Nhood.

Tomorrow Food s-a impus ca unul dintre actorii pionieri în domeniul consultanței Food & Beverage (F&B) și HoReCa în Franța. Din 2018, Tomorrow Food gestionează crearea și deschiderea unor spații pentru restaurante independente, dar și pentru mari grupuri hoteliere (OKKO, Archer Capital, Center Parks etc.). Începând cu 2020, gama de competențe a agenției s-a extins, prin sprijinirea actorilor din sectorul imobiliar comercial (APSYS, Retail & Connexions, Ceetrus), a dezvoltatorilor imobiliari (Galia Promotion, Ramery, Linkcity etc.) și a autorităților locale, în definirea conceptului F&B al unității, locației sau cartierului lor.

„Astăzi, ambiția noastră este clară: să devenim lider în consultanță F&B și Leisure în Franța, anul viitor și în Europa, într-un orizont de trei ani. Ne asumăm poziția de consultanți inovatori în ospitalitate și real estate (cu adăugarea componentei de leisure), păstrând ceea ce ne-a caracterizat mereu: o viziune operațională puternică. Pentru a accelera această ambiție și a ne susține creșterea, am ales să ne apropiem de un partener bine poziționat pe piețele pe care le vizăm și care împărtășește viziunea noastră. Desigur, ne păstrăm pe deplin independența operațională și juridică. Cu dorința fermă de a continua să sprijinim atât operatorii, cât și actorii din real estate în domeniile F&B și Leisure”, a declarat Félix de La Haye, CEO al Tomorrow Food.

Tomorrow Food își păstrează identitatea, autonomia strategică și brandul, beneficiind în același timp de sinergiile și rețeaua internațională Nhood pentru a-și accelera creșterea în Franța și pe alte piețe europene.

Cu Tomorrow Food, Nhood își consolidează expertiza în servicii și soluții imobiliare, reunind profesioniști capabili să opereze pe întregul lanț valoric, de la consultanță la operațiuni, și oferind soluții personalizate pentru jucătorii din sectoarele de retail, imobiliare și dezvoltare regională. Astfel, Nhood continuă implementarea viziunii sale strategice: dezvoltarea unui ecosistem de branduri și expertize complementare pentru a oferi soluții complete care aduc valoare sustenabilă și operațională, sprijinind transformarea comunităților locale.

În ultimele luni, Nhood și-a extins know-how-ul prin mai multe achiziții și parteneriate strategice. În property management, achiziția SCC France i-a consolidat expertiza în administrarea și optimizarea activelor. În dezvoltarea imobiliară, achiziția H&A Properties în Coasta de Fildeș a marcat o nouă etapă a extinderii în Africa. În același timp, prin investiția sa în cercetare și dezvoltare alături de bowhood, Nhood urmărește să dezvolte o abordare inovatoare a construcției modulare și temporare, capabilă să transforme rapid spațiile subutilizate în zone durabile și cu emisii reduse, bazându-se pe utilizarea rațională a terenurilor.