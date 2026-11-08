Niculescu: Diversificarea surselor de energie și investițiile în stocare – soluții pentru creșterea independenței energetice

Diversificarea surselor de energie, dezvoltarea capacităților de stocare, îmbunătățirea transportului și a interconectărilor regionale, alături de proiectul Neptun Deep, sunt principalele soluții avute în vedere de Guvern pentru reducerea vulnerabilităților sistemului energetic și creșterea independenței energetice a României, a declarat, sâmbătă, premierul Luca Niculescu.

Șeful Executivului a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă, ce măsuri pregătește Guvernul pentru reducerea dependenței de importurile de energie.

‘Aici soluțiile sunt deja gândite și lucrăm la ele. Diversificarea surselor de energie este unul dintre răspunsuri. Investițiile în stocare – trebuie să dezvoltăm masiv capacitățile de stocare și deja au crescut în acest an, vor crește și mai mult în anul viitor. Transportul, interconectările în această regiune. Deci toate aceste soluții plus, evident, Neptun Deep anul viitor vor duce la o și mai bună securitate pentru că, evident, vorbim despre facturi, despre costul pentru familii, despre costul pentru companii, dar lucrul prioritar este de a avea această energie, de a avea energia pe care românii pot să o consume’, a precizat premierul.

El a subliniat că prioritatea Guvernului este să asigure aprovizionarea cu energie a României și să creeze condițiile avansării către independența energetică.

‘Deci prioritatea noastră este să securizăm aprovizionarea cu energie a României și evident cu cât mai mult putem avansa către independența energetică, cu atât e mai bine. Și toate măsurile pe care le-am spus sunt pași buni, aș crede, în această direcție’, a arătat Luca Niculescu.

Declarațiile premierului au fost făcute cu prilejul vizitei la CNE Cernavodă, după repornirea Unității 1, care fusese oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, pe fondul debitului scăzut al Dunării.