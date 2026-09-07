Nicușor Dan: Ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an

Președintele Nicușor Dan afirmă că ‘ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an’, de preferat odată cu legea bugetului pe 2027.

El a vizitat luni, cu ocazia începerii noului an școlar, Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Curcani, județul Călărași.

‘Din păcate, sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea și, din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizării, care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechitățile și în special în sistemul de educație’, a susținut șeful statului.

Nicușor Dan s-a referit la litigiile legate de un proiect al acestei legi, litigii care, potrivit lui, sunt de ordinul zecilor de mii.

‘Ți se spune că pentru o muncă similară nu sunt salariile identice. Până la urmă, asta va și încărca instanțele, va și pierde bani de la buget și va și genera tensiuni sociale. Deci e nevoie de o lege a salarizării. De asemenea, din perspectiva agențiilor de rating, care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale, ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, eventual odată cu legea bugetului național pe 2027’, a punctat președintele.