Nicușor Dan: E posibil ca forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că este posibil ca, ‘forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România’, punctând că sute sau mii de persoane ar putea să își piardă locurile de muncă.

Întrebat cum va media discuțiile legate de salariul minim pe economie, în condițiile în care sindicatele și patronatele au anunțat deja proteste pentru săptămâna viitoare, șeful statului a spus că deocamdată nu a fost solicitat în acest sens.

‘Pe de-o parte există o directivă europeană care, într-un mod destul de complicat tehnic, vorbește de salariul minim. Această directivă este contestată la Curtea de Justiție și termen de judecată va fi în noiembrie, deci e posibil ca în decembrie, când noi vom discuta de buget, această condiționare să nu mai existe. (…) Dincolo de o eventuală obligație legală, trebuie să existe o discuție de oportunitate între Guvern, patronate, sindicate pe subiectul acesta. Evident că toată lumea își dorește salarii mai mari. Pe de altă parte, și chiar am avut discuția în seara asta, e posibil ca forțând un salariu minim prea mare, anumite activități să devină necompetitive în România și niște sute, mii de oameni să-și piardă locurile de muncă. De aceea, discuția este absolut necesară și tehnică. În măsura în care este nevoie de persoana mea pentru a media, sunt disponibil, pentru moment nu mi s-a solicitat și cred că primul pas e să se întâlnească aceste trei entități’, a precizat Nicușor Dan într-o declarație de presă la Iași.