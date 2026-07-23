Numărul comenzilor noi din industria prelucrătoare s-a diminuat cu 3,6%, în perioada ianuarie-mai 2026

Industria prelucrătoare a înregistrat, în primele cinci luni din acest an, o scădere de 3,6% a comenzilor noi, față de intervalul similar din 2025, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, au fost raportate scăderi ale comenzilor în industria bunurilor de uz curent (-9,3%), industria bunurilor de capital (-4%), industria bunurilor intermediare (-2,1%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (-0,3%).

De asemenea, în luna mai 2026 față de aceeași perioadă din anul anterior, comenzile noi din industria prelucrătoare s-au redus, în termeni nominali, cu 5,6%, ca urmare a rezultatelor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (-13,4%), industria bunurilor de capital (-8,1%) și industria bunurilor intermediare (-0,4%). În schimb, industria bunurilor de folosință îndelungată a crescut cu 3,5%.

Potrivit INS, la nivel comparativ mai – aprilie 2026, numărul comenzilor noi consemnate în industria prelucrătoare s-a majorat, în termeni nominali, cu 8,2%, datorită industriei bunurilor de uz curent (+10%), industriei bunurilor intermediare (+8,8%), industriei bunurilor de folosință îndelungată (+8,5%) și industriei bunurilor de capital (+7,6%).