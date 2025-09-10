O nouă destinație turistică se deschide cu zbor charter din România: BAHRAIN

Din luna octombrie, DERTOUR lansează zboruri directe spre destinația exotică, Bahrain. După doar patru ore de zbor, turiștii români pot explora o țară fascinantă din Orientul Mijlociu.

Bahrain reprezintă o destinație potrivită pentru vacanțele din sezonul rece, cu temperaturi medii între 22°C și 30°C pe timpul zilei. Marea este caldă și plăcută, depășind 22°C și putând atinge 30°C, ceea ce o face ideală pentru înot și alte activități acvatice. Bahrain se remarcă prin plajele cu nisip fin, apele turcoaz, hoteluri din lanțuri renumite la nivel internațional și gastronomie care îmbină savoarea preparatelor cu influențe arabe, persane, indiene și africane. În plus, turiștii se pot bucura de atracții culturale și de o viață de noapte vibrantă.

Astfel, odată cu această lansare, românii vor avea parte de o alternativă accesibilă la destinațiile tropicale, Bahrain oferind exotism fără costuri exorbitante. Pachetele turistice sunt concepute pentru a răspunde unor bugete și preferințe variate, cu prețuri care pornesc de la 499 euro/persoană pentru 7 nopți cu mic dejun la hoteluri de 4 stele, cu zbor și transferuri incluse. Pentru pachetele All Inclusive, tarifele încep de la 799 euro/persoană. Cei care își doresc un plus de confort vor avea la dispoziție și hoteluri de 5 stele, precum și concepte spectaculoase întâlnite în destinații precum Maldive – resorturi amplasate pe insule private, unde turiștii pot alege vile situate pe apă.

„Pentru noi, Bahrain nu este doar o destinație nouă pe hartă, ci o experiență de vacanță care sparge tiparele. Vorbim despre o țară care, deși aflată la doar patru ore de zbor, îți deschide porțile către un univers complet diferit, unde modernitatea și tradițiile orientale se împletesc firesc. Faptul că putem oferi acest pachet la un preț mai accesibil decât un zbor de linie transformă Bahrain într-o ofertă avantajoasă pentru turiștii români. Cred că e genul de oportunitate pe care nu vrei să o ratezi, pentru că nu e doar o vacanță, ci o amintire rară, unică, care te scoate din obișnuit”, spune Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.

Numele Bahrain, care în arabă înseamnă „două ape”, evocă perfect natura sa unică: apele dulci subterane se întâlnesc cu marea din jur, subliniind caracterul mixt și spectaculos al acestei destinații.

În Bahrain turiștii vor descoperi o istorie bogată, cu monumente culturale și forturi antice incluse în patrimoniul UNESCO, precum Qal’at al-Bahrain, un sit arheologic și fort impresionant ce adună relicve ale unor civilizații vechi de mii de ani, sau simboluri precum renumitul „Copac al Vieții”, alături de lăcașuri impresionante precum Moscheea Al-Fateh. Totodată, țara surprinde prin atracții contemporane: zgârie-nori spectaculoși, centre comerciale pe malul mării sau circuitul de Formula 1.

Lansarea acestei destinații vine în completarea misiunii DERTOUR de a aduce în atenția românilor noi experiențe de călătorie. În trecut, compania a introdus în premieră zboruri charter către Oman – Salalah, cu plecare din București, destinație care a câștigat rapid popularitate în rândul turiștilor români. Ca urmare a cererii ridicate, în 2026 vor fi operate în premieră și curse charter din Timișoara, cu frecvență săptămânală (220 de locuri, zboruri în zilele de miercuri, în perioada 1 aprilie – 6 mai 2026).

În plus, în luna iunie 2025, DERTOUR și-a consolidat poziția pe piață prin deschiderea agenției cu numărul 53, în Promenada Mall București. Aici, clienții au acces rapid la ultimele oferte și se pot bucura, într-un spațiu modern, de consultanță personalizată în alegerea vacanțelor.

Mai multe detalii despre ofertele DERTOUR pot fi găsite pe www.dertour.ro.