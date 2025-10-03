O vacanță pe litoralul românesc în sezonul 2025 a costat, în medie, 550 de euro pentru 2 persoane

Valoarea medie a unei vacanțe pe litoralul românesc în sezonul 2025 a fost de aproximativ 550 de euro pentru două persoane, iar clasamentul stațiunilor preferate de turiști este condus de Eforie Nord, potrivit unei analize realizate de un tur-operator.

Sezonul 2025 a fost unul complicat pentru operatorii de turism de pe litoral din cauza modificărilor fiscale operate de guvernanți chiar în mijlocul verii, arată analiza tur-operatorului pe segmentul vacanțelor la Marea Neagră, Litoralulromanesc.ro.

‘Creșterea TVA, precum și scumpirile în lanț ce au urmat, care s-au adăugat măsurilor anterioare de reducere a valorii voucherelor de vacanță, i-au determinat pe mulți turiști să fie precauți în a-și rezerva o vacanță sau să se adapteze fie reducând durata sejurului, fie orientându-se spre oferte last minute’, arată analiza citată.

În aceste condiții, sezonul estival 2025 poate fi caracterizat ca fiind fluctuant, cu perioade de rezervări record comparativ cu aceleași intervale din anii trecuți, dar și perioade de acalmie.

Românii care s-au orientat către litoralul românesc în această vară au preferat unitățile de cazare de 3 și 4 stele, iar cel mai mare interes a fost pentru pachetele all-inclusive, cu o creștere cu 30% a numărului de sejururi față de vara 2024, și pachetele care includ cazare, mic dejun și servicii suplimentare, cum ar fi accesul la piscină, plajă privată și locuri de joacă pentru copii.

Valoarea medie a unei vacanțe pe litoral în sezonul 2025 a fost de aproximativ 550 de euro pentru două persoane. Durata medie a sejurului în acest an a fost 4,59 nopți față 4,67 nopți anul trecut. Clasamentul stațiunilor preferate de turiști este condus de Eforie Nord, cu o creștere de 20% a numărului de rezervări față de sezonul trecut. Pe locul doi în top se află Mamaia, cu o creștere de 15% comparativ cu 2024, iar pe locul trei se situează Neptun-Olimp, care a înregistrat un plus de 10% a rezervărilor față de 2024.

Gradul de satisfacție a turiștilor a crescut ușor în comparație cu sezonul trecut. Cei peste 12.000 de turiști care au oferit feedback la finalul sejurului pe litoral au evaluat serviciile primite la peste 8/10, cu note ridicate pentru curățenie, personal și poziționarea hotelurilor.

Reprezentanții companiei privesc cu prudență perspectivele pentru anul viitor, pe de o parte, pentru că măsurile luate de guvernanți vor avea un impact negativ asupra puterii de cumpărare a românilor, efecte care s-au simțit încă din lunile de vară, iar, pe de altă parte, din cauza lipsei de predictibilitate cu care se confruntă operatorii din acest domeniu deja afectat.

‘Prin urmare, așteptarea este aceea ca turiștii să se orienteze mai ales către oferte speciale și prețul cel mai mic. (…) Nu în ultimul rând, reprezentanții Litoralulromanesc.ro estimează că va exista o cerere mai ridicată pentru pachete personalizate și experiențe integrate, iar destinațiile care vor avea de câștigat vor fi cele care vor face investiții în infrastructura hotelieră, precum și în aspectul general al stațiunii (plaje, spații verzi, agrement)’, se precizează în documentul citat.

Cu peste 20 de ani de experiență pe piața turismului local, Litoralulromanesc.ro dispune de un portofoliu de peste 600 de unități de cazare. Compania a fost fondată de către Ionuț Nedea, iar în 2024 a devenit parte din Grupul Szallas.