Operatorii poștali din Europa restricționează expedierea de colete către SUA

Operatorii poștali din țările nordice și baltice au suspendat săptămâna aceasta expedierile de colete către SUA, din cauza incertitudinii cu privire la modul în care scutirea de tarife va afecta importurile cu valoare mică, transmite EFE.

PostNord, operatorul poștal public din Danemarca și Suedia, a anunțat o pauză temporară a expedierilor de bunuri cu o valoare mai mică de 800 de dolari către SUA. ‘Regretăm această decizie, dar este necesară pentru a asigura respectarea noilor reguli’, a declarat compania, creată în 2008 ca o fuziune a serviciilor poștale ale ambelor țări, într-un comunicat.

PostNord a adăugat că lucrează cu ‘organizații internaționale relevante’ și cu SUA pentru a găsi o soluție.

‘Situația creează incertitudine cu privire la posibilitățile de transport, retururi și răspundere, așa că suspendarea este singura opțiune. Lucrăm intens pentru a dezvolta soluții care să permită reluarea expedierilor’, a informat Posten Bring, operatorul poștal norvegian, într-un comunicat.

Posti, compania poștală din Finlanda, a anunțat că va suspenda expedierile de colete către SUA începând de sâmbătă, din cauza noilor reglementări americane. ‘Această situație creează incertitudine și în Finlanda cu privire la opțiunile de livrare, procedurile de returnare și responsabilitățile. Prin urmare, suspendarea transporturilor de mărfuri către Statele Unite este în prezent singura soluție viabilă’, a anunțat Posti într-un comunicat.

Operatorii poștali din țările baltice au anunțat decizii similare. ‘Din cauza incertitudinii, Lietuvos Pastas suspendă temporar transporturile către SUA pentru a evita potențiale întârzieri, perturbări sau alte dificultăți legate de aceste schimbări’, a transmis compania lituaniană.

Compania de logistică letonă Omniva și compania de stat Latvijas Pasts au anunțat aceeași măsură, deoarece nu pot garanta livrarea coletelor în condițiile actuale.

Companiile au precizat că așteaptă momentul în care vor putea relua transporturile, odată ce situația va fi clarificată, deși și-au avertizat clienții că este probabilă o creștere a costurilor de transport. Omniva, care este responsabilă și pentru serviciul poștal din Estonia, a declarat într-un comunicat că a făcut ‘tot posibilul pentru a găsi cele mai bune soluții în situația actuală confuză’. ‘Dar, deocamdată, ne aflăm într-un punct în care trebuie să așteptăm o mai bună cooperare din partea SUA pentru a rezolva situația’, a declarat directorul comercial Sven Kukemelk.

Administrația Trump a anunțat că scutirea de tarife pentru transporturile în valoare de până la 800 de dolari va fi eliminată începând cu 29 august. Prin urmare, de la această dată, taxele vamale trebuie plătite înainte de expediere, cu excepția cadourilor între persoane particulare, cu o valoare mai mică de 100 de dolari.