Opt din zece români taie cheltuielile neesențiale din cauza scumpirilor

Aproape opt din zece români au redus cheltuielile neesențiale în prima parte a acestui an, iar peste jumătate au amânat achizițiile importante, pe fondul creșterii costului vieții și al incertitudinilor economice, arată un sondaj realizat de tbi bank în luna aprilie.

‘Românii își ajustează tot mai vizibil comportamentul financiar în prima jumătate a acestui an, adoptând o atitudine prudentă și orientată spre controlul strict al cheltuielilor, pe fondul incertitudinilor economice și al creșterii costului vieții. Pentru a face față presiunilor financiare din ultimele luni, peste 77% dintre ei au luat decizia să reducă drastic cheltuielile neesențiale, iar aproape 57% au amânat achiziții importante’, arată sondajul realizat pe un eșantion de 1.006 angajați la nivel național.

Conform sursei citate, imaginea de ansamblu pentru acest început de an arată o stabilitate financiară fragilă, în care majoritatea românilor resimt o deteriorare sau stagnare a situației personale.

Astfel, aproape 40% dintre respondenți spun că situația lor este stabilă, dar mai slabă decât anul trecut, în timp ce aproape un sfert o percep ca fiind neschimbată. De cealaltă parte, peste 13% declară că se confruntă cu o situație instabilă și mai dificilă decât anul trecut, semnalând o presiune financiară tot mai mare pentru un segment important al populației.

‘Observăm o schimbare clară în comportamentul financiar al românilor. Oamenii devin tot mai prudenți și mai atenți la modul în care își gestionează bugetele, deciziile de consum sunt din ce în ce mai bine cântărite, iar prioritizarea cheltuielilor esențiale devine o normă. În acest context, rolul tbi este de a veni în continuare cu instrumente de finanțare și economisire cât mai eficiente, simple, transparente și ușor de accesat, care să sprijine clienții în luarea unor decizii financiare responsabile și adaptate realității lor de zi cu zi’, a afirmat Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank, citat în comunicat.

Tot mai mulți români resimt o presiune constantă asupra echilibrului financiar personal, generată atât de factori externi, cât și de dezechilibre între venituri și cheltuieli.

Peste 63% dintre respondenții la sondajul tbi bank indică creșterea costului vieții drept principala provocare, 46,6% menționează inclusiv stagnarea sau instabilitatea veniturilor în paralel cu majorarea cheltuielilor, iar peste 42% vorbesc și despre cheltuieli neprevăzute cu impact semnificativ asupra bugetului personal.

‘Capacitatea românilor de a-și acoperi cheltuielile curente rămâne în acest context limitată. Aproape 48% dintre respondenți spun că veniturile le acoperă cheltuielile lunare doar la limită, în timp ce aproape 30% reușesc să le acopere complet și să mai rămână cu bani. În același timp, la nivel de percepție, 41% declară că resimt incertitudini care le influențează planificarea financiară, iar peste 21% spun că îngrijorările financiare le afectează frecvent deciziile’, susțin autorii sondajului.

Rezistența financiară a românilor rămâne limitată în fața unor șocuri majore, iar apelul la soluții de finanțare este prezent, dar încă moderat.

Astfel, aproape 29% dintre respondenți spun că ar putea face față pierderii principalei surse de venit pentru doar 1-3 luni, în timp ce peste 23% estimează că ar rezista între 3 și 6 luni. În paralel, aproape 50% afirmă că nu au utilizat instrumente de creditare în ultimele 12 luni, însă peste 26% au apelat la carduri de credit sau descoperit de cont pentru a-și acoperi cheltuielile curente.

Totodată, nevoia de siguranță financiară în 2026 este strâns legată de creșterea veniturilor și de existența unor rezerve accesibile în situații neprevăzute.

Astfel, peste 42% dintre respondenți spun că o creștere a veniturilor sau un job mai bine plătit i-ar ajuta cel mai mult, în timp ce aproape 29% indică necesitatea unui fond de rezervă consistent și ușor de accesat.

În același timp, peste 21% consideră că o investiție anterioară care să genereze venituri ar contribui semnificativ la creșterea siguranței lor financiare.

Sondajul tbi bank despre modul în care românii își gestionează banii în 2026 a fost desfășurat online în luna aprilie a acestui an, pe un eșantion total de 1.146 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au un venit net de peste 4.000 de lei.