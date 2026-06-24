Oracle a concediat la 21.000 de angajați în ultimul an, în urma implementării tehnologiilor AI

Oracle a renunțat pe plan global la aproximativ 21.000 de angajați în ultimul an, gigantul tehnologic american reorganizându-și afacerea în jurul AI (inteligența artificială), arată cel mai recent raport anual al firmei, transmite BBC.

Compania de software și cloud computing avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă la 31 mai 2026, în scădere de la aproximativ 162.000 de angajați în perioada similară din 2025.

‘Implementarea tehnologiilor AI în operațiunile noastre au avut ca rezultat, și ar putea continua să aibă ca rezultat reduceri ale numărului de angajați’, se arată în raport.

Reducerile, care reprezintă aproximativ 13% din forța de muncă a Oracle, fac parte dintr-o tendință mai amplă în rândul companiilor de tehnologie care cheltuie miliarde de dolari pentru infrastructura AI, cum ar fi centrele de date.

Amazon și proprietarul Facebook – Meta – au renunțat la mii de angajați în ultimele luni, după investiții masive în AI.

În ultimul an peste 100.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost concediați, conform estimărilor firmelor care urmăresc evoluțiile de pe piața muncii.

În aprilie, Oracle a făcut ‘concedieri masive’ conform uni postări online, dar nivelul nu a fost cunoscut până la publicarea celui mai recent raport anual, în care firma anunță că a plătit plăți compensatorii de aproximativ 1,8 miliarde de dolari și alte costuri legate de restructurare, în ultimul an.

Suma este semnificativ mai mare decât cea plătită pentru restructurări în precedentul an financiar, de 374 milioane de dolari.

Cofondatorul companii este Larry Ellison, unul din cei mai bogați oameni din lume, care este și director de tehnologie al Oracle.