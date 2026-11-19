La treisprezece ani după predecesorul său, jocul ‘GTA VI’ a început să ruleze consolele din întreaga lume, dând pasionaților șansa să încerce cel mai scump și mai bine cotat joc video dezvoltat vreodată, transmite AFP.

Lansat pe PlayStation 5 și Xbox Series joi la miezul nopții (ora locală) în fiecare teritoriu, acest nou episod din saga ‘Grand Theft Auto’, în dezvoltare de peste opt ani, este acum disponibil în Noua Zeelandă și Australia datorită diferenței de fus orar.

‘Deja m-am oprit. Nu am rezistat mult!’, a glumit Luke Starik, un fan neozeelandez al seriei, la doar câteva minute după ce a început primul său joc.

În Europa și Statele Unite, unii fani au fost nevoiți să recurgă la soluții tehnice, setând consolele lor într-o locație din SUA pentru a profita de câteva ore suplimentare de joc.

Miercuri, jocul afișa un scor mediu de 99 din 100 din cele aproximativ 100 de recenzii compilate pe site-ul de recenzii Metacritic – o realizare fără precedent.

Publicația media americană Forbes îl laudă drept ‘cel mai impresionant univers de jocuri video’ creat vreodată, în timp ce site-ul specializat The Verge afirmă că ‘realizează imposibilul: se ridică la înălțimea așteptărilor pe care le generează’.

Deși premisa jocului, să întruchipezi un personaj care evoluează într-o lume 3D în care orice este posibil, a evoluat foarte puțin de la versiunea precedentă, ‘GTA VI’ pare a fi cel mai frumos și ambițios joc produs vreodată de studioul american Rockstar Games și, probabil, din întreaga industrie, potrivit unui jurnalist AFP care a putut să-l testeze miercuri.

Modelele personajelor sunt deosebit de realiste, la fel ca și animația mișcărilor lor. Mediul jucătorului este, de asemenea, extrem de detaliat, fie că se află într-un oraș aglomerat sau în inima unui bayou plin de crocodili.

Compania nu a publicat cifrele precomenzilor, dar firma specializată Sensor Tower susține că au depășit 15 milioane de unități. Se estimează că aceste precomenzi au generat peste 1,5 miliarde de dolari (1,3 miliarde de euro), la un buget de dezvoltare estimat de analiști între 1 miliard și 1,5 miliarde de dolari (888 de milioane de euro și 1,3 miliarde de euro), sume fără precedent pentru acest sector.

Potrivit firmei britanice de analiză Omdia, vânzările ‘GTA VI’ ar putea ajunge la 3,2 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) până la sfârșitul anului.

‘Niciun concert sau lansare de film nu a generat vreodată atât de multe venituri, ceea ce o face un caz unic în industria divertismentului’, subliniază Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business a Universității din New York. ‘Este echivalentul lui Taylor Swift în jocurile video’, continuă acest expert din industrie.

Prin campanii publicitare în capitalele importante ale lumii, editorul american Take-Two Interactive, compania-mamă a Rockstar, a lansat o campanie de marketing majoră pentru a-și impune titlul ca produs cultural de masă care depășește limitele jocurilor video.

‘Acoperirea acestui joc este de așa natură încât va atrage temporar utilizatorii departe de alte servicii de divertisment’, spune James McWhirter, specialist în industrie la Omdia.

Mulți fani și-au rezervat deja ziua de joi pentru a se cufunda în joc: platforma HR Remote raportează o creștere globală de 32% a numărului de zile de concediu luate pe 19 noiembrie.

Chiar înainte de lansare, ‘GTA VI’ a obținut opt nominalizări la Game Awards, ceremonia americană care, pe 10 decembrie, va onora cele mai bune jocuri video ale anului.