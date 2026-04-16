Penuria de cipuri frânează extinderea accesului mondial la Internet, spune șeful GSMA

Lipsa cipurilor de memorie, alimentată de boom-ul cheltuielilor pentru inteligența artificială (AI), frânează eforturile de extindere a accesului la internet la nivel mondial, a declarat pentru AFP directorul general al Asociației Mondiale a Operatorilor (GSMA).

Potrivit ONU, aproximativ 2,2 miliarde de oameni (aproape un sfert din populația lumii) încă nu erau conectați la internet în 2025.

Totuși, doar 4% din populația lumii trăiește în zone lipsite complet de acoperire mobilă, conform cifrelor GSMA, care reprezintă peste 1.000 de operatori de telefonie mobilă și companii din sector.

Potrivit directorului GSMA, Vivek Badrinath, explozia prețurilor smartphone-urilor, provocată de deficitul global de cipuri de memorie, reprezintă un obstacol major în calea reducerii acestui decalaj digital. ‘Situația este foarte tensionată și mulți producători și-au redus eforturile în ceea ce privește dispozitivele entry-level’, a declarat Vivek Badrinath, într-un interviu acordat înaintea unui eveniment pe care GSMA l-a organizat miercuri la Tokyo. ‘Riscul este că vor exista mai puține dispozitive entry-level disponibile, ceea ce va fi deosebit de dăunător în Africa’, a explicat Badrinath.

Construcția în ritm accelerat a centrelor de date dedicate inteligenței artificiale a dus la o creștere a comenzilor de cipuri de memorie, esențiale pentru a permite sistemelor să gestioneze cantități mari de informații. Producătorii de cipuri, care acordă prioritate sectorului mai profitabil al inteligenței artificiale, reduc producția de componente mai tradiționale utilizate în produsele electronice de larg consum, cum ar fi telefoanele și laptopurile, ceea ce duce la creșterea prețurilor acestor dispozitive.

În luna martie, Chey Tae-won, președintele conglomeratului sud-coreean care include gigantul cipurilor SK hynix, a declarat că această penurie va persista probabil până în 2030.

Dacă fiecare individ ar putea accesa internetul prin intermediul telefonului mobil, produsul intern brut (PIB) global ar putea crește cu 3.500 miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului, deoarece instrumentele digitale și accesul la informații stimulează profitabilitatea afacerilor, potrivit GSMA.

Asociația ‘se angajează într-un dialog cu toate părțile interesate din sector’ pentru a remedia problema, în special prin lobby pe lângă factorii de decizie pentru a reduce taxele sau a facilita finanțarea și prin încurajarea reciclării smartphone-urilor, a explicat Badrinath.

Între timp, extinderea rapidă a rețelelor de comunicații prin satelit pe orbita joasă a Pământului promite, pe termen lung, să ofere conectivitate practic în fiecare punct de pe glob.

Gigantul american Amazon și-a anunțat marți intenția de a achiziționa operatorul de sateliți Globalstar, un pas suplimentar către așa-numitul ‘internet din spațiu’. Acordul confirmă hotărârea Amazon de a se poziționa ca un jucător major în telecomunicațiile prin satelit, în ciuda decalajului inițial al grupului în comparație cu resursele colosale ale Starlink. Marca SpaceX, deținută de miliardarul Elon Musk, a condus până acum cursa aproape în întregime de una singură.

În pofida acestor progrese majore, majoritatea utilizatorilor vor folosi internetul prin satelit doar ocazional, potrivit lui Vivek Badrinath. ‘De cele mai multe ori, veți fi acasă, conectați la Wi-Fi sau plecați prin rețeaua mobilă. Iar satelitul nu funcționează foarte bine în interior’, a spus Badrinath.

De asemenea, directorul general al GSMA a subliniat necesitatea ca firmele de satelit care oferă servicii transfrontaliere să respecte cadrele de reglementare în vigoare pentru internetul mobil tradițional. ‘Este esențial ca factorii de decizie să definească politici care să asigure că regulile privind confidențialitatea și interceptarea legală sunt, de asemenea, respectate de operatorii de satelit. Lucrăm la acest aspect împreună cu ei’, a concluzionat Badrinath.