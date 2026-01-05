Peste 10 petroliere încărcate, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela, potrivit Tankertrackers.com

Peste zece petroliere încărcate cu țiței și combustibil venezuelean au plecat în ultimele zile din apele țării în ‘dark mode’, după ce în prealabil și-au oprit sistemele de monitorizare (transponderele AIS), încălcând aparent o blocadă strictă impusă de SUA pe fondul unei presiuni intense care a tot crescut până la capturarea președintelui Nicolas Maduro, a declarat serviciul de monitorizare TankerTrackers.com, citat luni de Reuters.

Toate navele identificate care au părăsit apele venezuelene se află sub sancțiuni americane. Un grup separat de nave, de asemenea sub sancțiuni, a părăsit țara în ultimele zile, goale, după ce au descărcat produse de import sau au finalizat curse de transport intern.

Plecarea acestor nave oferă o gură de oxigen companiei de stat venezuelene PDVSA, care acumulase stocuri uriașe deoarece exporturile au fost blocate aproape complet în ultimele săptămâni din cauza blocadei americane.

Exporturile de petrol sunt principala sursă de venit a Venezuelei. Un guvern interimar, condus acum de ministrul petrolului și vicepreședinta Delcy Rodriguez, va avea nevoie de venituri pentru a finanța cheltuielile și a asigura stabilitatea internă a țării, remarcă Reuters.

Cel puțin patru dintre aceste petroliere au părăsit apele venezuelene printr-o rută la nord de Insula Margarita, după ce au făcut o scurtă escală în apropierea frontierei maritime a țării, a transmis TankerTrackers.com, după identificarea navelor pe imagini luate din satelit.

O sursă la curent cu documentele plecărilor a declarat pentru Reuters că cel puțin patru superpetroliere au fost autorizate de autoritățile venezuelene în ultimele zile să părăsească apele venezuelene în ‘dark mode’, ceea ce le face invizibile pe radarele comerciale de urmărire.

Nu a fost imediat clar dacă plecările au avut loc cu sfidarea măsurilor americane. Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că un ‘embargo petrolier’ asupra Venezuelei este în vigoare, dar a adăugat că, în cadrul unei viitoare tranziții, cei mai mari clienți ai Venezuelei, inclusiv China, vor continua să primească petrol.