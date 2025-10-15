Peste 75.000 de vizitatori la cel mai important eveniment dedicat oraşelor viitorului, organizat de Antena 3 CNN și Salonul Auto București

În toți acești ani, organizatorii au adus împreună energiile celor care reușesc în prezent să schimbe România, din punct de vedere al modului în care ne deplasăm, al felului în care am ajuns să apreciam tehnologia și să o folosim.

Antena 3 CNN organizează pentru prima dată SUM. E o provocare și le mulțumim tuturor celor 28 de parteneri care sunt prezenți ca expozanți în proiectul nostru”, a declarat Adrian Ursu director executiv Antena 3 CNN.

Dezbateri de top și recunoașterea performanței

În cadrul ediției din 2025, 32 de speakeri de top, lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților, inovatori și experți în energie verde, au participat la sesiunile de dezbatere ale Antena 3 CNN. Rezultatul: conturarea unei viziuni integrate asupra mobilității inteligente în România și Europa.

Evenimentul a reunit 28 de expozanti din domeniile auto, tehnologic și energetic. Iar inovația a fost celebrată în cadrul Galei Smart Winners of Urban Mobility.

Publicul a putut interacționa cu furnizori de soluții de management al traficului sau de stații de încărcare, producatori de mașini verzi, dar și de tramvaie, autobuze care funcționează cu energie curată.

Inovația a fost celebrată în cadrul Galei Smart Winners of Urban Mobility. Opt premii speciale au fost acordate proiectelor care abordează responsabil si inteligent mobilitatea urbană.

Copiii au fost, de asemenea, în centrul atenției. Sute de elevi au fost interesați de standul Antena 3 CNN, iar pe platforma exterioară a SAB s-au bucurat de cursuri si demonstrații practice de siguranță rutieră.

Zona destinată Campionatului Mondial de Formula 1 si demonstrațiile interactive ale aplicațiilor de mobilitate urbană au constituit un punct de atracție pentru zecile de mii de oameni prezenți la SAB si SUM.

Un pas real spre orașe mai inteligente

Smart Urban Mobility 2025 a demonstrat că atunci când autoritățile, mediul privat și jurnaliștii colaborează, schimbarea devine realitate.

Prin astfel de evenimente, România face pași siguri pe drumul către un model urban mai eficient, mai verde și mai accesibil tuturor.