Piața imobiliară începe anul cu prețuri mai mari și cu precauții din partea cumpărătorilor și dezvoltatorilor

Piața imobiliară începe anul 2026 cu prețuri mai mari, dar și cu o serie de precauții din partea cumpărătorilor, dar și a dezvoltatorilor, cele mai accesibile apartamente noi fiind în Iași, iar cele mai scumpe în Cluj-Napoca, relevă o analiză de specialitate, dată marți publicității.

Potrivit analizei realizată de Imobiliare.ro, perioada de tranzacționare poate să crească, timp suficient pentru o mai bună și benefică analiză, de la soliditatea financiară a dezvoltatorului și a istoricului de livrări, până la verificarea documentației, a etapizării proiectului și a perspectivelor reale de închiriere sau revânzare.

‘Creșterea prețurilor ar putea fi mai lentă în 2026. Cel mai probabil, piața se va așeza după primul trimestru. Românii au cheltuieli mai mari și au nevoie de timp pentru a se adapta la noua realitate, ceea ce va duce, pentru unii, la amânarea deciziei de cumpărare. Ulterior, numărul tranzacțiilor ar putea crește treptat’, estimează directorul de marketing Imobiliare.ro, Daniel Crainic.

Cumpărătorii au parte de cele mai accesibile apartamente noi în Iași, acesta fiind singurul mare oraș din țară unde prețul mediu se menține sub 2.000 de euro/mp util.

La polul opus, cele mai scumpe apartamente noi din România pot fi găsite în Cluj-Napoca, dar prețurile au crescut în ultimul an pe plan local cel mai puțin (+5%).

Cele mai semnificative majorări (+17%) au putut fi observate, în schimb, atât pe segmentul nou, cât și pe cel vechi, în București.

În trei mari orașe din țară – Timișoara, Constanța, Cluj-Napoca – apartamentele vechi s-au scumpit într-un ritm mai alert decât cele noi în ultimele 12 luni. În Brașov, prețurile apartamentelor noi au fost cele care au înaintat mai rapid.

Piața rezidențială din Cluj-Napoca se menține, la începutul lui 2026, cea mai scumpă din România pentru cumpărătorii de locuințe. În cazul apartamentelor noi a fost depășit pragul de 3.300 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Avansul observat, însă, în ultimul an în cazul prețurilor apartamentelor noi din Cluj-Napoca a fost cel mai lent înregistrat în rândul marilor orașe din țară, mai exact cu doar 5%. Locuințele vechi, aflate în blocuri finalizate înainte de anul 2000, s-au scumpit într-un ritm mult mai alert în același interval de timp. Discutăm despre un avans cu 11%, până la valoarea medie de 3.227 euro/mp util.

La Brașov, apartamentele noi se scumpesc într-un ritm mai alert decât cele vechi. Astfel, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Brașov a ajuns până la începutul lunii ianuarie la 2.698 euro/mp util, după un avans cu 2% în decembrie, al doilea cel mai mare din țară, după cel înregistrat în Capitală.

În ultimele 12 luni, orașul de la poalele Tâmpei a fost unul dintre cele trei în care prețurile locuințelor noi au atins un ritm de creștere de 11%.

Majorări similare au putut fi observate în Iași și în Timișoara, conform Indicelui Imobiliare.ro. În cazul apartamentelor vechi, prețul mediu solicitat cumpărătorilor de către proprietari a avansat în același interval de timp cu 9%, ajungând înainte de începutul acestui an la valoarea de 2.166 euro/mp util.

În București, dezvoltatorii și proprietarii cresc prețurile mai mult decât în celelalte orașe. Cumpărătorii au ajuns să achite, în medie, 2.500 euro/mp util pentru un apartament nou în București. Doar pe parcursul lunii decembrie s-a înregistrat pe acest segment al pieței rezidențiale locale un avans cu 3% la nivelul prețurilor, cel mai rapid din marile centre urbane ale țării.

Scumpiri cu 17% au putut fi observate în ritm anual, atât în cazul locuințelor noi, cât și în cazul celor vechi. Acestea din urmă se mențin, însă, mai accesibile fiind listate la vânzare cu un preț mediu de 2.159 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Prețurile solicitate pentru apartamentele noi din Timișoara s-au menținut în ultima lună a anului trecut la un nivel stabil. În medie, cumpărătorii trebuie să achite 2.131 euro/mp util pentru a face o astfel de achiziție, fapt ce plasează orașul de pe Bega pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe din țară.

Diferențele dintre sumele solicitate pentru locuințele nou finalizate și cele aflate în blocuri vechi sunt unele dintre cele mai semnificative înregistrate în principalele orașe din țară analizate de Imobiliare.ro. Doar în Brașov și în București ecartul este și mai mare. În medie, apartamentele vechi sunt scoase la vânzare cu 1.820 euro/mp util, cel mai mic preț solicitat pe acest segment de piață în marile orașe. Cu toate acestea, ultimul an a adus un avans cu 12% al prețurilor locuințelor vechi, puțin mai mare față de cel înregistrat în cazul apartamentelor noi (11%).

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Constanța a ajuns la 2.058 euro/mp util, conform Indicelui Imobiliare.ro, după un avans cu 6% în ultimul an. Doar în Cluj-Napoca locuințele de pe acest segment de piață s-au scumpit într-un ritm mai lent (5%).

Creșteri mai consistente au fost înregistrate pe piața veche, mai exact cu 13%. Doar în Capitală apartamentele vechi s-au scumpit mai rapid în același interval de timp. Locuințele aflate în blocuri finalizate până în anul 2000 ajung pe piață cu un preț mediu de 1.916 euro/mp util.

Chiar și după o majorare cu 11% a prețului mediu solicitat în ultimul an, apartamentele noi din Iași continuă să fie cele mai accesibile pentru cumpărătorii interesați de realizarea unei achiziții imobiliare într-unul dintre marile orașe din țară. În momentul de față, astfel de locuințe sunt disponibile pe piață cu un preț mediu de 1.972 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Orașul rămâne, astfel, singurul mare centru urban din țară care încă nu a atins pragul de 2.000 euro/mp util.

Un avans similar a putut fi observat, în același interval de timp, și pe piața veche, unde apartamentele au ajuns să fie scoase la vânzare cu un preț mediu de 1.904 euro/mp util, se arată în analiză.

