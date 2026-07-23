Pîslaru: Ministerul Muncii nu contestă pe fond decizia Curții de Apel București pe proiectul Legii salarizării

Ministerul Muncii nu contestă pe fond ceea ce spune Curtea de Apel București, dar pe procedură ar fi fost normal să fim citați, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, la finalul discuțiilor cu sindicatele, organizate la ministerul de resort.

‘Orice imixtiune în drepturile ministerului de a-și urmări obiectivele de politică publică, chiar și în cadrul constituțional limitat, evident reprezintă o frână la adresa Executivului, dacă aceasta se va întâmpla. Din cauza faptului că nu am fost înștiințați, deci nu am fost citați ieri (marți, 21 iulie 2026 – n. r.) pe procedură vom depune recurs ca Minister al Muncii. Deci, nu este vorba că contestăm pe fond ceea ce spune Curtea de Apel, dar pe procedură, având în vedere că ar fi fost normal să fim citați, vom depune recurs și vom încerca, cu ocazia recursului, să explicăm toate aceste lucruri pe care vi le-am spus. În acest context, ne-am întâlnit astăzi, după ce ieri am avut la Cotroceni o discuție de negociere între partidele politice pe subiectul de salarizare. Am constatat, așa cum a fost scris și preluat de mass-media, că sunt câteva sectoare-cheie, pentru ca acceptabilitatea socială a unui proiect de Lege a salarizării să fie mai mare și să poată să crească. Și aceste sectoare sunt: Sănătate, Educație, Administrație publică și mai puțin, să spunem, controversată, zona de Apărare și Ordine publică. Ca urmare a deciziilor de ieri și cu mandatul Administrației Prezidențiale, am avut astăzi invitație transmisă celor trei sindicate majore din sistemul de sănătate. Discutăm despre Sanitas, Solidaritatea Sanitară și zona de sindicat de ambulanță și am avut prezență de la două dintre acestea trei, celălalt sindicat – Sanitas – declinând această participare’, a menționat oficialul.

Potrivit demnitarului, Ministerul Muncii a fost solicitat de Administrația Prezidențială ‘într-un exercițiu de mediere pentru îndeplinirea jalonului 420 pe salarizare’.

‘Ministerul Muncii notează decizia Curții de Apel București și, bineînțeles, respectă această decizie. Ministerul Muncii nu inițiază și nu va iniția vreun proces legislativ formal legat de salarizare. Orice astfel de proces nu este în concordanță cu atribuțiile constituționale pe care le are Guvernul și nu există un astfel de proces în acest moment. Însă, Ministerul Muncii a fost solicitat de Administrația Prezidențială într-un exercițiu de mediere pe care l-a solicitat pentru îndeplinirea jalonului 420 pe salarizare să acorde secretariat tehnic partidelor politice pentru ca parlamentari, deputați și senatori să poată asuma un proiect în Parlament prin inițiativă, conform Constituției. În acest context, dialogul social, întâlniri cu sindicatele, întâlniri instituționale pentru a fundamenta, calcula impactul și a crea cea mai bună posibilă variantă ca parlamentarii să fie bine informați sunt absolut legitime și conforme cu ceea ce ministerul trebuie să facă’, a spus Pîslaru.

Curtea de Apel București a admis, marți, o cerere a Federației Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului Legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul Ministerului Muncii.

În replică, ministerul de resort a transmis că hotărârea Curții de Apel București nu împiedică desfășurarea consultărilor cu partenerii sociali și a activităților de fundamentare tehnică, precizând că instituția nu a inițiat un proiect de lege, ci a elaborat un document de lucru pentru o posibilă inițiativă parlamentară.

”A cântat iar ciocârLia. După ce a clasat democrația internă din Partidul Național Liberal printr-o decizie fulger, Curtea de Apel București decide azi (marți, 21 iulie 2026 – n. r.), în aceeași zi, că un text referitor la salarizare postat în secțiunea de ‘Comunicate de presă’ de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis. Remarcăm, astfel, un nou record de viteză al sistemului judiciar, care pare că funcționează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual și a mandatului de președinte PNL al lui Ilie Bolojan”, a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, pe Facebook.

Ministerul Muncii a anunțat că își rezervă dreptul de a formula recurs în termen de cinci zile de la comunicarea deciziei, având in vedere faptul că nu a fost respectată procedura de citare a pârâtului și care a avut drept consecință imposibilitatea de a se prezenta la termenul de judecată și de a formula apărări în această cauză.