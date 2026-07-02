Portugalia lansează primul său model AI open-source şi intră în cursa europeană pentru independenţă tehnologică

Portugalia a lansat primul său model naţional de inteligenţă artificială open-source, numit Amalia, alăturându-se eforturilor tot mai intense ale statelor europene de a reduce dependenţa de modelele dezvoltate de companii americane şi de a-şi consolida suveranitatea tehnologică, transmite Reuters.

Proiectul urmează unor iniţiative similare din Franţa şi Germania, care au sprijinit dezvoltarea unor campioni europeni în domeniul AI, precum Mistral AI şi Aleph Alpha, ca alternative la modelele create de OpenAI, Google şi Anthropic.

Modelul portughez nu este destinat utilizării directe de către public. El reprezintă un model lingvistic fundamental (LLM) pe care instituţiile publice, companiile, universităţile şi institutele de cercetare îl pot adapta pentru dezvoltarea propriilor aplicaţii bazate pe inteligenţă artificială.

Denumit Amalia, în onoarea celebrei interprete de fado Amália Rodrigues, modelul a fost dezvoltat de un consorţiu format din universităţi şi institute de cercetare portugheze, cu sprijinul guvernului şi o finanţare de 5,5 milioane de euro provenită din fondurile europene de redresare.

Premierul portughez Luís Montenegro a declarat că autonomia strategică a Europei este strâns legată de dezvoltarea inteligenţei artificiale şi că Amalia va permite Portugaliei să abordeze următoarele decenii cu ”mai multă suveranitate şi mai puţină dependenţă” de tehnologiile dezvoltate în afara continentului.

Guvernul estimează că noul model AI va contribui la creşterea productivităţii în administraţia publică şi în sectoare precum sistemul bancar, asigurările, telecomunicaţiile şi industria, menţinând în acelaşi timp un nivel ridicat de securitate şi control asupra datelor.

Atât modelul lingvistic, cât şi codul sursă şi seturile de date utilizate la antrenare sunt disponibile sub o licenţă open-source, ceea ce permite dezvoltatorilor şi organizaţiilor să le modifice şi să le adapteze fără restricţiile impuse de platformele comerciale.

Primele aplicaţii dezvoltate cu Amalia includ un ghid virtual pentru muzeele din Portugalia, instrumente de sprijin decizional pentru marina portugheză, un asistent AI destinat profesorilor pentru pregătirea lecţiilor şi un asistent digital pentru furnizarea serviciilor publice către cetăţeni.

Antrenarea modelului a fost posibilă şi datorită infrastructurii de supercomputere a Portugaliei, inclusiv sistemelor Deucalion şi MareNostrum 5, care oferă puterea de calcul necesară dezvoltării modelelor moderne de inteligenţă artificială.