Povestea primului brand românesc de mâncare gătită pentru animale de companie

În România, câinii mănâncă, de regulă, hrană uscată din supermarket sau resturile de la masa stăpânilor. Foarte puțini proprietari se gândesc că ar exista și o a treia variantă: mâncare gătită special pentru patrupede, cu rețete puse la punct de nutriționiști veterinari. Andrei Cerbu, un inginer de rețele telecom, a pornit exact de la această idee și a creat brandul Drooler.

De multe ori, cele mai bune afaceri pleacă de la ceva simplu: o problemă personală pe care nimeni nu pare să o fi rezolvat. Exact asta s-a întâmplat cu Andrei Cerbu, un inginer telecom care a ajuns să construiască Drooler, primul brand românesc de mâncare gătită pentru câini. Povestea a început acum aproximativ șapte ani, nu cu un plan de afaceri, ci cu un cățel adoptat. Foca, o cățelușă husky, l-a pus pe Cerbu în situația de a căuta o variantă de hrană care să fie cu adevărat bună. Ce a găsit pe piață nu l-a mulțumit, iar curiozitatea l-a dus mai departe decât s-ar fi așteptat.

„Totul a început odată cu adopția Focăi, o fetiță husky. Ideea Drooler nu s-a transformat peste noapte într-o afacere. A urmat o perioadă lungă de documentare, validare și lucru aplicat. Între 2020 și 2023 am trecut prin etapa de validare a ideii, interviuri, focus grupuri, lucru cu specialiști și dezvoltarea produsului alături de partenerii academici de la USAMV Cluj-Napoca”, explică antreprenorul.

Abia în octombrie 2024, după ce produsul a trecut prin nenumărate probe, compania a fost lansată oficial.

Amușinarea businessului bun

Într-o piață dominată de hrană uscată pentru câini și conserve, Drooler vine cu o propunere diferită: mâncare gătită, păstrată la frigider, cu ingrediente vizibile și rețete dezvoltate de nutriționiști veterinari. Nu e un concept nou la nivel mondial, dar în România era practic inexistent.

„Drooler este primul brand și prima fabrică de mâncare gătită pentru câini din România. Este un brand construit într-o categorie nouă pentru piața locală: mâncare gătită pentru câini, formulată științific, produsă local și livrată în lanț frigorific. În esență, provocarea noastră principală nu a fost doar să vindem un produs, ci să educăm o piață”, spune Andrei Cerbu.

Iar educarea pieței nu este o figură de stil. Când vinzi un produs pe care nimeni nu-l caută, fiindcă nimeni nu știe că există, trebuie să explici de la zero de ce ar fi o alegere mai bună. „Drooler a fost gândit nu doar ca brand, ci ca un proiect de schimbare a felului în care românii înțeleg nutriția pentru câini”, explică antreprenorul.

Primii bani, primele provocări serioase

Ca să pornească Drooler, Andrei Cerbu a investit aproximativ 70.000 de euro, bani pe care i-a scos din profitul unei alte afaceri pe care o avea deja, în zona de street food. Primul an, 2024, a fost dedicat testării, așa că cifra de afaceri a fost modestă, de circa 60.000 de lei. „Cele mai mari provocări au fost lansarea operațională, validarea modelului de business și construirea încrederii într-o categorie care practic nu exista local în forma aceasta. Pe nișa noastră nu aveam competitori direcți, ceea ce înseamnă și un avantaj, și o dificultate: trebuie să construiești piața aproape de la zero”, explică el.

Lipsa concurenței directe sună bine în teorie, dar în practică înseamnă că nu există un drum bătătorit. Nimeni nu a mai educat publicul pe tema asta, nimeni nu a creat obiceiul de cumpărare. „2024 a fost anul în care am demonstrat că produsul și ideea au sens în piață, iar 2025 a fost anul în care am trecut de la validare la structură de creștere”, spune Andrei Cerbu. Cifra de afaceri a crescut anul trecut de la 60.000 de lei la 820.000 de lei, iar compania a început expansiunea.

„În 2024 accentul a fost pe lansarea în București, pe testarea canalelor de vânzare și pe primele parteneriate comerciale. În 2025 provocarea s-a mutat în zona de scalare: extinderea în Cluj, consolidarea distribuției și validarea recurenței comenzilor”, spune fondatorul Drooler.

Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 1,2 milioane de lei. O creștere importantă, dar care vine la pachet cu noi investiții. Antreprenorul a bugetat circa 30.000 de euro pentru producție, distribuție și marketing.

„Prioritatea noastră este să investim în capacitate operațională, distribuție și brand. Pentru noi, investiția nu înseamnă doar volum, ci și păstrarea standardului de produs și a experienței clientului pe măsură ce creștem”, afirmă antreprenorul.

Un segment gol într-o piață mare

La nivel european, industria pet food ajunge la aproximativ 29 miliarde de euro pe an. În România, piața este estimată la peste 6 miliarde de lei, cu o creștere anuală de 4-6%. Dar aproape toți acești bani se duc pe produse uscate sau conserve. „Segmentul nostru este încă foarte puțin dezvoltat local, dar este perfect aliniat cu tendințele din piețele mai mature: personalizare, ingrediente reale, funcționalitate și human-grade mindset”, explică antreprenorul.

Înainte de Drooler, Andrei Cerbu a petrecut ani buni în telecomunicații, ca inginer arhitect de rețea, lucrând pentru companii mari precum Alcatel, Bouygues Telecom, British Telecom, Huawei și Microsoft. E un parcurs care pare foarte departe de mâncarea pentru câini, dar antreprenorul spune că disciplina din mediul corporate l-a ajutat mai mult decât ar fi crezut. Iar dacă îl întrebi care e cel mai important lucru pe care l-a învățat din tot acest drum, răspunsul nu are legătură nici cu marketingul, nici cu strategia. „Businessul este despre răbdare. Și răbdarea este plictisitoare, mai ales într-o lume în care zgomotul pare că vinde. Dar dacă ai un produs bun și ești profesionist, este imposibil să nu îți meargă. Doar că ai nevoie de răbdare. Iar răbdarea asta e dură, pentru că se traduce în chirii pierdute, încercări eșuate și salarii plătite degeaba. Dar te ajută să construiești ceva real și durabil”, conchide Andrei Cerbu.