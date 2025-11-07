Pariu antreprenorial: mâncare gătită cu valabilitate de 12 luni, fără conservanți și fără frigider

Într-o lume în care timpul a devenit cea mai scumpă resursă, un antreprenor român mizează pe o idee care pare desprinsă din viitor: mâncare gătită, fără conservanți, păstrată luni întregi fără frigider. Folosind beneficiile tehnologiei avansate din industria alimentară, Bogdan Vlădoiu a construit Just Heat IT! ca o soluție pentru cei cu un ritm de viață alert și solicitant, dar atenți la calitate.

Evoluție antreprenorială

Drumul antreprenorial al lui Bogdan Vlădoiu începe în 2011, cu un magazin online dedicat pasionaților de motoare. La patru ani de la acest prim pas, Bogdan Vlădoiu a decis să lanseze un nou proiect de afaceri, angrosist.ro, o platformă comercială orientată către distribuția de produse alimentare vândute în sistem vrac, precum și către furnizarea de materii prime destinate HoReCa. „A fost primul proiect stabil, prin care am început să înțeleg cu adevărat logica fluxurilor, a aprovizionării și a comportamentului pieței alimentare din România”, explică antreprenorul. În 2023, după mai bine de un deceniu de încercări și experimente, apare Just Heat IT!: un brand care propune mâncare gătită, sterilizată și ambalată inteligent, cu termen de valabilitate de până la 12 luni. Investiția inițială a fost de 10.000 de euro, la care s-au adăugat ulterior 25.000 de euro pentru dezvoltarea platformei online, participarea la târguri și campanii de sampling. „Ideea a prins formă în 2022, iar lansarea oficială a avut loc în 2023. Primele comenzi au venit după trei luni, dar veniturile notabile au apărut abia după șase luni”, explică Bogdan Vlădoiu. Toate finanțările au fost făcute din fonduri proprii, fără alți investitori. „Am preferat să cresc organic, să învăț din fiecare etapă și să am controlul complet asupra deciziilor”, punctează antreprenorul.

Din industria medicală în bucătăria modernă

Brandul Just Heat IT! se bazează pe o tehnologie avansată de termosterilizare care își are originile și inspirația în procesele utilizate în medicină și farmacie, unde sterilitatea și siguranța produselor sunt de o importanță critică. „Caserolele sunt sigilate și introduse în autoclave – echipamente speciale care sterilizează complet preparatul, eliminând orice microorganism periculos. După răcirea rapidă, preparatul își păstrează gustul, textura și calitățile nutriționale, fără conservanți sau frigider”, descrie fondatorul modul în care tehnologia medicală a fost adaptată și aplicată în domeniul preparatelor ready-to-eat. „Totul este gândit pentru a păstra mâncarea la fel de gustoasă și sigură ca în ziua în care a fost gătită, fără conservanți, fără compromisuri”, garantează antreprenorul.

Profilul celor care cumpără produsele Just Heat IT! este reprezentat în mare măsură de persoane cu un stil de viață dinamic și solicitant. „Clienții sunt în principal oameni activi: de la tineri profesioniști sau freelanceri care vor o masă rapidă și hrănitoare, până la familii urbane cu un stil de viață agitat”, explică antreprenorul. În plus, tot mai multe companii aleg să implementeze sisteme prin care comandă pentru angajații lor mese gata preparate de tip Just Heat IT!, reprezentând astfel o alternativă modernă și mai flexibilă la abonamentele tradiționale de catering.

Printre preparatele care se bucură de cea mai mare popularitate în rândul clienților se numără pastele bolognese preparate după rețete italiene, puiul toscan cu arome mediteraneene și diverse preparate inspirate din bucătăriile asiatică sau indiană, dar și segmentul de produse plant-based, bazate exclusiv pe ingrediente vegetale, înregistrează o creștere remarcabilă.Un pachet pentru prânz și cină costă între 50 și 70 de lei pe zi, adică între 1.500 și 2.100 de lei pe lună. „Clienții investesc nu doar într-o alimentație echilibrată, ci și într-o soluție flexibilă, care se adaptează programului lor. Economisesc peste două ore zilnic, timp pe care îl pot dedica familiei, sportului sau odihnei.”

De la consumatorul final la parteneriate corporate

După un an de prezență pe piață, Just Heat IT! a pivotat către segmentul B2B, cu listări pe platforme precum Sezamo și în rețele cash & carry. „În 2024 am validat direcția B2B: am fost prezenți la Foodservice & Hospitality Expo și am intrat în locații de tip grab & go. Din 2025 ne concentrăm exclusiv pe acest segment, poziționându-ne ca furnizor de soluții Ready to Eat / Ready to Heat pentru HoReCa și retail”, susține Bogdan Vlădoiu.

Pentru anul viitor, obiectivul este clar: optimizarea lanțului logistic și consolidarea rețelei de distribuție directă de la fabrică la partenerii HoReCa. „Ne dorim un preț per porție competitiv și sustenabil. 2025 va fi anul de break-even, nu ne concentrăm pe profit imediat, ci pe poziționare și parteneriate durabile care să ne permită scalarea eficientă din 2026.” În acest moment, activitatea companiei se desfășoarăpe plan local, însă există planuri serioase pentru extinderea pe piețele europene. „Vizăm piețele în care conceptul Ready to Eat este validat. Există o deschidere uriașă pentru produse de calitate, cu logistică simplă și durată mare de valabilitate”, spune antreprenorul.

Din perspectiva lui Bogdan Vlădoiu, cea mai dificilă și mai valoroasă lecție pe care a trebuit să o învețe pe parcursul acestei călătorii antreprenoriale a fost aceea a importanței colaborării. Iar, în ceea ce privește persoanele care au contribuit esențial la succesul său și al afacerii sale, antreprenorul susține că pe primul loc în această listă se află, fără niciun dubiu, soția sa.