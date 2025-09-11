Prețul aurului a urcat miercuri la 508,6964 lei/gram. Leul s-a apreciat în raport cu euro

Moneda națională s-a apreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,0733 lei, în scădere cu 0,04 bani față de cotația precedentă, 5,0737 lei.

Pe de altă parte, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3297 lei, mai mult cu 1,75 bani (0,40%), comparativ cu marți, când s-a situat la 4,3122 lei.

Moneda națională s-a apreciat în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,4353 lei, în scădere cu 0,48 bani (-0,08%), față de 5,4401 lei, cotația anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 2,2803 lei (+0,45%) până la valoarea de 508,6964 lei, de la 506,4161 lei, în ședința precedentă, ajungând la o nouă valoare record.